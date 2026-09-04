Peníze pošle táta. Falešný dárce tajně natočil Farage, jak chce obejít zákon

Televize obdržený záznam z oběda v Clactonu ověřila a rozhodla se ho zveřejnit. Poradce Dan Jukes se na něm setkal s mužem, který se vydával za syna bohatého amerického podnikatele žijícího ve Velké Británii.
Na schůzce s ním Jukes probíral způsob, jak obejít britský zákon zakazující přijímání zahraničních darů a obdržet zahraniční dar ve výši 500 tisíc liber (14 milionů Kč). Na dalším setkání, jehož se zúčastnil také Farage, mu představil svého otce a k tématu se vrátili.
„Já budu registrovaným dárcem,“ řekl syn. „Ale pak mi táta pošle peníze, a jakmile to bude vyřízené a všechny ty rozhovory proběhnou, budou peníze k dispozici.“
„Děkuji. No, vám oběma. Děkuji,“ řekl Farage.
Strana Reform UK popírá jakékoliv pochybení. Tvrdí, že se stala „terčem podvodu, za kterým stojí aktivisté v oblasti změny klimatu financovaní ze zahraničí“. Za natáčením totiž stojí organizace Verbatim Investigations založená novináři z Centra pro zpravodajství o klimatu. BBC uvedla, že strana spustila interní vyšetřování okolností souvisejících s natáčením.
Vedoucí politik strany James Orr je nyní rovněž předmětem interního vyšetřování. Tajnému reportérovi na videu navrhuje, že by jeho otec mohl zaplatit průzkum veřejného mínění na podporu kampaně za 18 tisíc. Podle televize zadala Reform UK tři průzkumy v celkové hodnotě 32,5 tisíce liber, ale veřejnost neinformovala o tom, kdo je financoval.
Takové jednání je podle volební komise protiprávní. „Zákon ukládá politickým stranám povinnost nahlásit všechny přípustné dary, které přijmou a jejichž hodnota přesahuje 11 180 liber, a všechny nepřípustné dary v hodnotě nad 500 liber,“ sdělil mluvčí.
Strana oznámila, že Jukes i Orr odstoupili z funkcí do doby, než budou známy výsledky interního vyšetřování. „Reform UK považuje za důležité, aby vyšetřování mohlo probíhat nezávisle a bez předsudků. Dokud probíhá, nebudeme se k němu dále vyjadřovat,“ uvedl mluvčí strany.
„Strana neudělala vůbec nic špatného. Nepřijali jsme žádné nelegální peníze. Podle mého názoru a názoru strany v tuto chvíli v souvislosti s průzkumy veřejného mínění není o žádné nezákonnosti řeč. Strana neporušila žádné zákony,“ řekl Farage pro stanici LBC. Zároveň v souvislosti s Jukesem a Orrem poznamenal, že byli odvoláni dva zprostředkovatelé.
Metropolitní policie pro BBC uvedla, že o zprávách, jež se týkají darů politickým stranám a údajného porušení volebního zákona v souvislosti s hlasováním, ví. „Tuto záležitost i veškeré informace, které nám budou poskytnuty, posoudíme,“ řekl mluvčí.
Záznam představuje nejnovější obvinění z nekalého financování strany. Farage v současné době vyšetřuje dohledový orgán britského parlamentu kvůli tomu, zda měl oznámit dar za pět milionů liber (141 milionů korun), který obdržel od britsko-thajského miliardáře z oboru kryptoměn Christophera Harbornea ještě před vstupem do Dolní sněmovny.
Opoziční zákonodárci požadují vyšetření darů od George Cottrealla, který podle listu The Times Farageovi údajně poskytl bezpečnostní služby, podporu na sociálních sítích a ubytování. Cottrell v roce 2017 ve Spojených státech nastoupil do vězení po přiznání viny v případu bankovního podvodu.
Nacionalistická Reform UK se nyní v celostátních průzkumech veřejného mínění přetahuje o první místo s labouristy (kterým pomohl nástup Andyho Burnhama). Z Farage to činí možného budoucího premiéra po příštích volbách a zvyšuje potřebu kontroly financí strany i jejího lídra. Farage byl jedním z hlavních zastánců vystoupení Británie z Evropské unie, předtím pobíral dvacet let evropské peníze jako europoslanec.