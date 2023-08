Africké státy jsou připraveny. Vojenská intervence v Nigeru může začít

Musah dále prohlásil, že členské státy bloku doladily všechny potřebné detaily intervence a že jsou připraveny do Nigeru vstoupit kdykoli, jakmile bude vydán rozkaz. Cílem akce bude obnovit ústavní pořádek v zemi po tamním vojenském puči, a to v co nejkratší možné době.

Přestože vojenská intervence není preferovanou možností, státy ECOWAS jsou nuceny se k ní uchýlit kvůli neústupnosti a neochotě nigerské junty k jednání, dodal komisař.

Vojáci se v Nigeru chopili moci 26. července, kdy svrhli demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma. Ultimátum ECOWAS, aby prezidenta do 6. srpna vrátila do úřadu, junta ignorovala a minulou neděli naopak oznámila, že ho chce stíhat za velezradu a ohrožení bezpečnosti země.

Za poslední tři roky jde v neklidné oblasti západní a střední Afriky už o sedmý puč.

Rusko puč formálně nepodpořilo, ale v prohlášení vydaném před týdnem jeho ministerstvo zahraničí odrazovalo ostatní západoafrické země od posílání vojáků do Nigeru.

„Věříme, že vojenské řešení nigerské krize by mohlo vést k vleklé krizi v této africké zemi a i k ​​prudké destabilizaci celé oblasti,“ uvedla ruská diplomacie.

Země ECOWAS opáčily oznámením, že si nepřejí, aby se do konfliktu na území Nigeru jakkoliv zapojovaly žoldnéřské armády. Nepřímo tak měly na mysli ruské wagnerovce.