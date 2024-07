V Nigérii spadla budova školy. Z trosek dostávali desítky mrtvých dětí

Záchranné složky se pomocí bagrů snažily vyprostit žáky uvězněné pod sutinami. Rodiče se mezitím snažily najít své děti. Třípatrová budova vypadala, jako kdyby byla rozříznuta napůl. Jedna část stála a druhá se zřítila, včetně velké plechové střechy. V minulých dnech se oblastí prohnaly silné deště a bouřky. Očitý svědek popsal, že poškozené silnice ztěžují přístup záchranných složek na místo.

Zranění studenti byli odpoledne převezeni do tří blízkých nemocnic, uvedl zástupce Národní agentury pro řešení mimořádných událostí Eugene Nyelon. Odmítl však uvést přesný počet mrtvých a nesdělil ani, zda v sutinách uvázli učitelé nebo jiní dospělí. Záchranná operace pokračovala i ve večerních hodinách.

V Nigérii, která je nejlidnatější africkou zemí, už se podobných případů stalo více. Generální ředitel regulačního úřadu Farouk Salim už loni připustil, že právě v Nigérii dochází k největšímu počtu zřícení budov na africkém kontinentě, napsal deník The New York Times. Podle Salima bylo za posledních 40 let zaznamenáno více než 220 zřícených budov, z toho 60 procent těchto událostí se stalo v největším nigerijském městě Lagosu.