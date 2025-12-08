Nigerijská vláda zajistila propuštění stovky dětí unesených z katolické školy

Agentura AFP s odvoláním na zdroj z OSN napsala, že žáci mají být v pondělí předáni místním vládním úředníkům. Propuštění stovky školáků AFP potvrdil také mluvčí nigerijského prezidenta Sunday Dare.
Nigerijská křesťanská asociace uvedla, že neidentifikovaní ozbrojenci unesli 21. listopadu 303 dětí a 12 zaměstnanců katolické internátní školy ve vesnici Papiri, která se nachází ve státě Niger.
Padesát žáků následně uprchlo, ale od té doby nebyly žádné zprávy o tom, kde se nacházejí ostatní děti, z nichž některým není více než šest let, a pohřešovaní zaměstnanci školy.
Nigérie je už přes deset let dějištěm hromadných únosů. V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státě Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.
Od té doby země zaznamenala stovky dalších hromadných únosů, při nichž ozbrojené gangy útočí na civilní obyvatelstvo v nedostatečně střežených venkovských oblastech s cílem získat výkupné.
Americký prezident Donald Trump na začátku listopadu pohrozil vojenským zásahem v zemi, aby ukončil to, co označil za vraždy křesťanů páchané islamistickými teroristy. Pro útoky v Nigérii, která je nábožensky rozdělena téměř rovnoměrně mezi křesťany a muslimy, existují různé motivy.
Země už dlouho čelí nejistotě z různých stran, včetně skupiny Boko Haram, která se snaží prosadit svou radikální interpretaci islámského práva a zaměřuje se také na muslimy, které považuje za nedostatečně muslimské. Její útoky si vyžádaly kolem 40 000 mrtvých, nejméně dva miliony vysídlených a jejich výsledkem je hluboká humanitární krize.
Kromě působení Boko Haram se Nigérie potýká také se střety mezi farmáři a pastevci kvůli ubývajícím zdrojům, aktivitami separatistických skupin a etnickým napětím.