Jeden útok za druhým. V Nigérii unesli ze škol desítky dětí, terčem byl i kostel

Autor: ,
  11:48aktualizováno  11:48
Ozbrojenci v Nigérii unesli z katolické školy desítky dětí, píše agentura Reuters s odkazem na místní televizi Arise TV. První odhady úřadů zmiňují 52 školáků. V úterý se odehrál podobný útok na kostel v západní části země, kde ozbrojenci unesli 38 lidí. Už předtím ozbrojenci zaútočili na jinou školu.
Ve státě Kebbi na severozápadě Nigérie ozbrojenci unesli 25 dívek. (17....

Ve státě Kebbi na severozápadě Nigérie ozbrojenci unesli 25 dívek. (17. listopadu 2025) | foto: ČTK

Ve státě Kebbi na severozápadě Nigérie ozbrojenci unesli 25 dívek. (17....
Ve státě Kebbi na severozápadě Nigérie ozbrojenci unesli 25 dívek. (18....
Ve státě Kebbi na severozápadě Nigérie ozbrojenci unesli 25 dívek. (18....
Ve státě Kebbi na severozápadě Nigérie ozbrojenci unesli 25 dívek. (19....
7 fotografií

„Vláda státu Niger přijala s hlubokým zármutkem znepokojivou zprávu o únosu žáků školy St. Mary v oblasti místní správy Agwara,“ uvedl zástupce vlády státu Niger Abubakar Usman. Podle něj je přesný počet unesených dětí teprve zjišťován.

Už v pondělí se odehrál podobný útok na internátní školu ve státě Kebbi na severozápadě země, kde ozbrojenci unesli 25 dívek. Zatím není jasné, kdo za útoky stojí.

V úterý také při podobném incidentu ozbrojenci zaútočili na kostel ve státě Kwara. Nyní žádají výkupné sto milionů nair (téměř 1,5 milionu korun) za každého z 38 tam unesených lidí.

Útoky opět připomněly nejistou bezpečnostní situaci v západoafrické zemi, prezident Boly Tinubu kvůli situaci odložil cestu do zahraničí.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.