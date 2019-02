‚Nikdo o tom neuvažuje.‘ Zástupce Evropské komise popřel, že by se chystaly ústupky k irské pojistce

Brusel/Londýn/Tokio Evropská unie neuvažuje o tom, že by nabídla Británii právně závazné ujištění týkající se takzvané irské pojistky, které by mohly zajistit podporu brexitové dohodě v britské Dolní sněmovně. Po setkání s britskými poslanci to v pondělí na Twitteru napsal generální tajemník Evropské komise Martin Selmayr. Německá kancléřka Angela Merkelová v pondělí při návštěvě Tokia vyjádřila přesvědčení, že pat kolem irské hranice se ještě stále dá vyřešit, bude ale třeba nalézt kreativní řešení, informovala agentura DPA.

„Na straně EU o tom nikdo neuvažuje,“ napsal v pondělí na Twitteru Selmayr v reakci na tweet novináře BBC Adama Fleminga. Ten s odvoláním na britské poslance, s nimiž se generální tajemník EK setkal, napsal, že EU právně závazná ujištění zvažuje.

„Na otázku, zda by jakékoli ujištění pomohlo prosadit dohodu o odchodu (Británie z EU) v Dolní sněmovně, byly odpovědi... nepřesvědčivé,“ popsal generální tajemník EK své jednání s britskými zákonodárci.



Podle Selmayra pondělní setkání potvrdilo, že EU učinila dobré rozhodnutí, když se na variantu brexitu bez dohody začala připravovat již na podzim 2017.

Britská konzervativní poslankyně Andrea Jenkynsová, která je zastánkyní tvrdého brexitu, na twitteru po schůzce napsala, že se Selmayra ptala, zda někdy britská premiérka žádala o odstranění irské pojistky z brexitové dohody. „Konstatoval, že si není vědom toho, že by o to žádala, a že určitě nežádala jeho. Konstatoval také, že britská vláda nepožádala o znovuotevření jednání,“ napsala poslankyně.

Merkelová vyloučila, že by se mohla otevřít již vyjednaná dohoda

Merkelová v pondělí v Japonsku vyjádřila přesvědčení, že existují „určitě možnosti“, jak zachovat jednotnost vnitřního trhu a zároveň splnit „přání nemít pokud možno žádné kontroly na irské hranici mezi Severním Irskem a Irskem“.

Předsedkyně německé vlády ale zároveň vyloučila, že by se mohla opět otevřít již vyjednaná brexitová dohoda. „To není na pořadu dne,“ uvedla. Pokud budou mít obě strany „dobrou vůli“, je podle Merkelové stále možné dojít ke kompromisu v otázce irské hranice. Bude ale třeba být „kreativní“. Merkelová přitom znovu zopakovala, že hlavní nyní je, aby Británie řekla, co vlastně chce.

Pojistka podle části poslanců připoutá Británii k EU i po odchodu

Británie by měla Evropskou unii opustit 29. března. Poslanci Dolní sněmovny nicméně před časem odmítli podpořit dohodu, kterou vyjednala s EU premiérka Theresa Mayová. Hlavním sporným bodem dokumentu je takzvaná irská pojistka, která má zabránit vzniku přísného režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která zůstává součástí EU; řada britských poslanců se obává, že pojistka ve své nynější podobě představuje riziko připoutání Británie k unijním strukturám i po brexitu.

Brusel a rovněž Dublin dlouhodobě upozorňují, že dnešní podoba pojistky je už výsledkem kompromisu, a odmítají další ústupky. Premiérka Mayová chce přesto s Unií jednat o nahrazení pojistky „alternativními ujednáními“.

Podle agentury AP od minulé středy Mayová se svými evropskými partnery nemluvila. „Co nyní děláme je to, že pracujeme doma na návrhu, který vezmeme do Bruselu,“ uvedl dnes premiérčin mluvčí. Mluvčí Evropské komise dnes uvedla, že zatím nebyl stanoven termín setkání Mayové s předsedou EK Jeanem-Claudem Junckerem. Britská média spekulují, že by se mohla konat koncem tohoto týdne.