Vypadá to tu jako po apokalypse, nikdo z místních nic podobného nezažil, říká po bouři Češka žijící na Chalkidiki

PRAHA Čekali jsme prudký déšť, ale že přijde taková apokalypsa, netušil nikdo. Místní něco takového nikdy nezažili. V rozhovoru pro server Lidovky.cz to říká Veronika Švamberová, Češka žijící pět let na řeckém poloostrově Chalkidiki, který ve středu večer zasáhla silná bouře s kroupami. Pohroma si vyžádala sedm obětí, včetně dvou starších Čechů.

„Přišlo to nečekaně. Podle předpovědi počasí jsme o dešti věděli, ale že bude až v takové míře s kroupy, to netušil asi nikdo,“ líčí v rozhovoru žena bydlící ve městě Nea Moudania spadajícím pod oblast Nea Propontida, v níž došlo k úmrtí české dvojice. Podle Švamberové při podobných prognózách obvykle silně zaprší, zhruba na deset minut, pak ale déšť ustane. Tentokrát počasí místní zaskočilo.

Lidovky.cz: Kdy vás bouře zastihla?

Bylo asi devět hodin večer, nacházela jsem se zrovna v plážovém baru, v němž pracuji. Volali nám z většího města, které je kousek od nás, že to je strašné, prší, padají kroupy a bouře postupuje směrem k nám. Než jsme se ale stačili rozkoukat, byla u nás.

Lidovky.cz: Jak to probíhalo?

Najednou se rychle zvedl vítr, začalo pršet a do toho se přidaly velké, tvrdé kroupy. V baru to vzalo spoustu lehátek, deštníků a židlí, odneslo je to až o zhruba 800 metrů dál. Nábytek i z okolních podniků a hotelů se povaloval po celé pláži, něco odneslo i moře. Ještě dneska dohledáváme spoustu věcí. Škody budou velké.

Lidovky.cz: Co jste si v tu chvíli pomyslela?

Trvalo to asi necelou půlhodinu, ale mně proběhlo hlavou, že to snad nikdy nepřestane. Připadalo mi to jako věčnost. Bouře nechtěla zeslábnout.

Lidovky.cz: Zažila jste tam něco podobného?

Žiji tu pět let a něco takového jsem během té doby nezažila. Nejhorší, co pamatuji, dosud bylo, že nepřestalo pršet dva, tři dny v kuse, ale to nebylo tak hrozné.

Lidovky.cz: Jak na událost reagují místní?

Všichni – i ti starší - říkají, že to je něco, co se tu snad v životě nestalo. Hosté se schovávali u nás v kuchyni. Měli strach. Nevěděli, co se děje, protože takové věci neznají.

Lidé procházející se po zničeném území.

Lidovky.cz: Už jste to částečně zmínila. Jak to ve městě momentálně vypadá?

Momentálně se procházím po pláži. A kromě lehátek a deštníků, rozházených po pláži, vidím popadané stromy i spadlé dráty elektrického vedení. Odnášelo to střechy, rozbíjelo výlohy, vytápělo byty. Všichni se od brzkého rána snaží uklízet, ale není to v našich silách. Je toho opravdu hodně. V ulicích jsou hasiči i policisté. Ptají se lidí, zda nepotřebují s něčím pomoct. Vypadá to tu jako po apokalypse.

Lidovky.cz: Jak se lidé chovají? Jaká je na místě atmosféra?

Přijde mi, že jsme všichni rádi, že jsme živí a zdraví, protože včera, ve chvíli, kdy vše létalo vzduchem, se nám mohlo stát cokoliv. Neřekla bych, že to někomu zkazilo den. Snažíme se zachránit, co se dá, a pokračujeme dál.

Lidovky.cz: Jste stále nějak omezeni?

Na spoustě míst nefunguje elektřina, někde neteče voda. V pohodě ještě úplně nejsme.

Lidovky.cz: Moře už se uklidnilo?

Čekala jsem, že bude rozbouřené, špinavé, ale naopak se tváří poměrně klidně. Jsou menší vlny, protože trochu fouká. Ale zrovna moře působí takovým způsobem, jako by se v noci vůbec nic nestalo.