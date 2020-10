Nikdy více nemyslet na Trumpa, vybízel titulek. Spolu s nakažením prezidenta vyzněl jako přání smrti

„Představte si, jaké to bude nemuset nikdy více myslet na Trumpa,“ zněl titulek komentáře serveru listu The Washington Post. Ten patří mezi média, která Trumpa často kritizují a prezident se netají tím, že jej nechová v žádné velké účtě, takže by tento komentář za běžných okolností zřejmě ani příliš vášní nevzbudil. Jenže vydání textu se nevhodně protnulo se zprávou, že americký prezident a první dáma jsou covid pozitivní.

Na Twitteru se okamžitě spustila lavina komentářů od uživatelů této sociální sítě, kterou preferuje i sám Donald Trump. Mnozí si stěžují na porušení etické slušnosti, která by měla být nadřazena politickému boji, či na neprofesionalitu médií.

„Nemohu uvěřit, že celonárodní médium dokáže být takto morbidní,“ píše jeden z uživatelů, další se například táže: „Je tohle příkladem momentální podoby žurnalistiky, do kterého jsme dospěli? Je mi z toho zle…“ Někteří také sdílejí fotografie se screenshotem titulku onoho článku, který byl následně serverem smazán, jako důkaz celé záležitosti.

Pravda je ovšem podle redakce někde jinde. Ta sama screenshot s nevhodným titulkem zveřejnila a přiznala stažení článku z důvodu jeho „nevkusu“. Novináři vysvětlili, že šlo o text napsaný již dříve, během čtvrtka, a vydaný automaticky. Tedy skutečnost, že vyšel ani ne hodinu po oznámení prezidentova nakažení, byla podle novinářů zkrátka náhoda.

The Post has removed a tweet pictured below, which was written Thursday and released through an automated program, because the subsequent news of President Trump’s infection rendered it tasteless. pic.twitter.com/yVsocNl2MG