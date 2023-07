Nelze „vyloučit“ Rusko z Evropy říká ruský opozičník Nikolaj Rybakov. Změna podle něj může přijít náhle

Lidovky.cz: Před týdnem došlo ke vzpouře šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina. Jeho žoldáci se přes celé Rusko vydali na Moskvu. Ukazuje to slabost Kremlu?

Je to ukázka bankrotu systému, který byl v Rusku vybudován Jelcinem a Putinem. Ve státě postaveném na základě, kterému chybí principy, hodnoty a přesvědčení. Strana Jabloko byla první, která společnost upozornila na Prigožinovo byznysové impérium těsně spojené s vládní mocí. Už před pěti lety jsme o tom veřejně hovořili a zároveň jsme požadovali zákaz soukromých vojenských společností v Rusku. Prigožinova „akce“ opětovně ukázala apolitičnost ruské společnosti na způsob „dělejte si, co chcete, jen nás nechce na pokoji“. A také jsme mohli, bohužel, sledovat jeden ze skutečných scénářů tranzitu moci v Rusku. Silový. To je to nejhorší, k čemu může dojít. Už jsme si to zažili, nepotřebujeme historický remake.

Lidovky.cz: Jak byste zhodnotil atmosféru, která v Rusku nyní panuje?