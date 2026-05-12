Hantavirus na výletní lodi: pochybení poslalo 12 zdravotníků do karantény

Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovaly, nyní míří do nizozemského Rotterdamu.
Univerzitní nemocnice v nizozemském Nijmegenu sdělila, že pracovníci nedodrželi přísnější postup při nakládání s krví a močí infikovaného, proto 12 zaměstnanců stráví následujících šest týdnů v karanténě. „Je to preventivní opatření, ačkoli riziko infekce je nízké,“ uvedla nemocnice.
Pacienta nemocnice přijala ve čtvrtek, kdy také došlo k první chybě, a to při odběru krve. Nemocnice uvedla, že zdravotníci při nakládání s krví použili standardní postupy, ačkoli kvůli povaze viru měli následovat přísnější procedury. V sobotu se pak ukázalo, že přísnější postup zaměstnanci nedodrželi ani při likvidaci moči infikovaného.
Španělské ministerstvo zdravotnictví mezitím v pondělí večer podle Reuters sdělilo, že nákaza hantavirem se potvrdila u jednoho španělského občana z evakuované lodi. Zbývajících 13 Španělů, jejichž testy byly negativní, je v karanténě ve vojenské nemocnici, ve které je i infikovaný pacient. Jeho stav je dobrý, příznaky nemá žádné, uvedlo ministerstvo.
Výletní loď MV Hondius, plující pod nizozemskou vlajkou, zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. První cestující, 70letý Holanďan, zemřel na palubě 11. dubna. Po necelých dvou týdnech bylo jeho tělo vyloženo na ostrově Svatá Helena, kde vystoupily také tři desítky lidí, včetně manželky zesnulého Nizozemce, která 26. dubna zemřela v nemocnici v Johannesburgu. Testy v tamní nemocnici potvrdily, že se jedná o hantavirus.
Na nákazu hantavirem na lodi zemřela 2. května také žena z Německa. Den nato zakotvila loď na Kapverdských ostrovech, jejichž úřady nepovolily vylodění pasažérů s tím, že nemají dostatečné zdravotnické kapacity. Později bylo vyjednáno, že loď popluje na španělské Kanárské ostrovy, kam dorazila v neděli.
Plavidlo nyní míří do Rotterdamu, kde se podle AFP očekává v neděli večer. Provozovatel zde plánuje loď dezinfikovat.