Město, kde je vše dovoleno? Amsterdam mění image a válčí s neslušnými turisty

Město zavádí řadu nových opatření, která mají „udržet kvalitu života v Amsterdamu“ a zároveň „zabránit cestovnímu ruchu, který způsobuje nepříjemnosti“, píše BBC.

Radnice v červenci zakázala vjezd výletních lodí do centra, aby zabránila nadměrnému turismu v nejoblíbenějších oblastech. V květnu zakázala kouření marihuany ve čtvrti červených luceren. A v březnu zahájila digitální kampaň zaměřenou na muže ve věku 18 až 35 let z Británie, pomocí níž se snaží odradit návštěvníky přijíždějící za drogami, alkoholem a sexem.

„Návštěvníci budou i nadále vítáni, ale ne pokud se budou chovat nevhodně a způsobovat nepříjemnosti,“ uvedl v prohlášení zástupce starostky Sofyan Mbarki. I mnozí obyvatelé mají dost rušivých turistů a nekonečných davů a pomocí billboardů s fotografiemi místních nyní návštěvníkům připomínají, že „zde žijí“.

Nizozemské hlavní město bylo samozřejmě vždycky mnohem víc než jen místem, kde se můžete odvázat. Podle místních patří posezení u piva v takzvaném bruin café (hnědém baru) se smaženým občerstvením k těm nejautentičtějším zážitkům, které můžete v Amsterdamu zažít.

Historické putyky - jako například Café de Druif, které slouží místním obyvatelům již zhruba 400 let - nabízejí útulnou a tradiční atmosféru. Název „hnědý bar“ odkazuje na dřevěné obložení interiéru, které mají všechny hospody společné, a dokonce vzniká hnutí na ochranu jejich klasické výzdoby.

8. srpna 2018

Přestože se stále objevují více trendy bary a restaurace, místní obyvatelka Mia Bekedamová tvrdí, že hnědé bary nikdy nevyjdou z módy, protože „vždy zůstanou originální“.

Město cyklistů s 400 km cyklostezek

Nizozemsko - a zejména Amsterdam - je také jednou z nejvíce přívětivých cyklistických destinací na světě. Město má zhruba 400 kilometrů cyklostezek a stále jich přibývá, protože většina lidí jezdí do školy nebo do práce na kole. Jízda na kole je nejen skvělým způsobem, jak být aktivní, ale také udržitelnou možností, jak si prohlédnout město.

Stephan Van Der Meer je majitelem společnosti Mike’s Bike Tours a říká, že rád vozí návštěvníky na kole po málo frekventovaných trasách, které je překvapí jinou stránkou Amsterdamu. Jednou z jeho oblíbených cest je cesta k přístavišti NDSM ve čtvrti Amsterdam Noord, která kdysi bývala loděnicí a dnes se hemží pouličním uměním, performery, venkovními trhy a místními prodejci.

Amsterdam je proslulý mnoha muzei a galeriemi světové úrovně. Ale i když si lidé rezervují vstupenky do vždy populárního Domu Anny Frankové nebo Rijksmusea měsíce dopředu, ve městě se nachází také spousta méně přeplněných atrakcí.

Jednou z nich je Museum Van Loon - zachovalý dům u kanálu ze 17. století, kde se konají výstavy současného umění. Na rozdíl od největších amsterdamských muzeí nabízí podle ředitele Gijse Schunselaara „velmi intimní a osobní zážitek“.

Prohlídka mnoha amsterdamských památek, které nejsou na hlavní trase, dává návštěvníkům možnost zpomalit a poznat kulturu, kterou by mohli při rozlučce se svobodou nebo divokém víkendu minout. „Turistika má svá pro a proti, ale samozřejmě chceme v muzeu přivítat co nejvíce turistů, aby si užili sbírky a to, co nabízíme. Jde o to najít správnou rovnováhu,“ vysvětlil.

Díky více než 30 parkům a zahradám po celém městě je v Amsterdamu snadné najít zelené plochy. Amsterdamský les (Amsterdamse Bos) je největší rekreační oblastí ve městě - je třikrát větší než manhattanský Central Park. Návštěvníci si zde mohou půjčit kola nebo kánoe, vzít děti na hřiště, podívat se na kozí farmu nebo se projet tramvají. Je zde také otevřené divadlo s nabitým programem letních představení.

Vzhledem k tomu, že se Amsterdam odklání od své pověsti města, kde je vše dovoleno, nikdy nebyla lepší doba pro znovuobjevení jeho pověstných hnědých barů, rozlehlých venkovních prostor a mnoha míst, která lákala cestovatele dávno předtím, než se stal centrem večírků.