Neměla jsem útok na Izraelce označit za pogrom, lituje starostka Amsterdamu

Den po zápase, tedy 8. listopadu, Halsemaová na tiskové konferenci prohlásila, že napadání izraelských fotbalových fanoušků „chlapci na skútrech“, kteří vždy z místa činu ujeli, jí připomnělo pogromy.

Incidenty se navíc odehrály před výročím takzvané křišťálové noci, která je označením protižidovského pogromu, jenž v noci z 9. na 10. listopadu 1938 propukl v nacistickém Německu. Halsemaová nyní použití slova pogrom lituje a tvrdí, že výrok byl zmanipulován, aby posloužil politickým účelům v Nizozemsku i ve světě.

„Musím říci, že v následujících dnech jsem viděla, jak se slovo pogrom stalo velmi politickým a vlastně se stalo propagandou. Izraelská vláda hovořila o palestinském pogromu v ulicích Amsterdamu,“ řekla Halsemaová. Dodala, že i nizozemská vláda slovo používala hlavně k diskriminaci amsterdamských muslimů a místních obyvatel marockého původu. „To jsem nezamýšlela,“ ujistila podle nizozemských médií.

Izraelci nejdřív spálili palestinskou vlajku

Podle místní policie fanoušci Maccabi nejdřív zaútočili na vůz taxislužby a spálili palestinskou vlajku. Později gangy na skútrech spustily doslova hon na izraelské fanoušky, z nichž někteří utrpěli zranění. Desítky podezřelých byly zadrženy.

Izraelští i nizozemští politici útoky odsoudili jako antisemitské a přirovnali události k pronásledování Židů v nacistickém Německu. Nizozemský premiér Dick Schoof řekl, že incidenty ukazují, že někteří mladí lidé z přistěhovaleckých rodin v Nizozemsku nesdílejí základní nizozemské hodnoty.

Události měly dopad i na vládní kabinet. Kvůli údajným rasistickým poznámkám některých ministrů ve vládě, jejíž součástí je i krajní pravice, rezignovala státní tajemnice na ministerstvu financí Nora Achahbarová, pocházející z Maroka.

Halsemaová, která je členkou nizozemské Zelené levice, na otázku, zda by výraz pogrom použila znovu, odpověděla, že nikoli. „Nedělala jsem přímé srovnání, ale řekla jsem, že si dokážu představit ten pocit. A tím jsem chtěla vyjádřit smutek. Ale já nejsem nástrojem v národním a mezinárodním politickém boji,“ zdůraznila komunální politička, která byla v souvislosti s amsterdamskými událostmi hojně citována.

Starostka rovněž kritizovala Izrael za to, jak rychle incidenty vykreslil jako útok na Izraelce, a to navzdory předchozímu chování fanoušků Maccabi, kteří provolávali protiarabské slogany a strhli palestinskou vlajku. „Izrael nás naprosto zaskočil. V 03:00 premiér (Benjamin) Netanjahu už poučoval o tom, co se stalo v Amsterdamu, zatímco my jsme teprve shromažďovali fakta,“ připomněla Halsemaová.

Geert Wilders, předseda největší nizozemské vládní strany, protiimigrační Strany pro svobodu (PVV), minulou středu z útoků na izraelské fanoušky obvinil „údajné Maročany“ a tvrdil, že šlo o hon muslimů na Židy. Policie přitom původ podezřelých neupřesnila. Wilders rovněž navrhl deportaci těch, kteří budou usvědčeni z podílu na násilnostech, pokud mají dvojí občanství.