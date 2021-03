Nizozemsko chce svůj vakcinační pas. Vyvíjí aplikaci, která lidem umožní cestovat nebo návštěvu kina

Amsterodam Nizozemsko chce zavést koronavirový pas, který očkovaným nebo lidem s aktuálním negativním testem umožní cestovat, navštěvovat koncerty, festivaly a kina nebo také restaurace. Země proto vyvíjí příslušnou aplikaci pro mobilní telefony, řekl v pondělí nizozemský ministr zdravotnictví Hugo de Jonge televizní stanici NOS.

Podle ministra musí být nejdřív vyjasněny právní otázky. Aplikace má podle něj ukazovat pouze to, zda je daný člověk imunní vůči covidu-19. Z potvrzení o imunitě nebude možné zjistit, zda se zakládá na očkování, nebo na negativním testu. „Nechceme zavádět očkovací povinnost, ani nepřímou,“ řekl ministr.



De Jonge upozornil, že už nyní existuje aplikace, která při negativním testu vytvoří QR kód. Tuto funkci by podle něj bylo možné rozšířit tak, aby se kód vygeneroval i při očkování. Technicky je možné, aby Nizozemci takový pas v mobilu nosili ještě před létem. Pas by měl umožnit i volný pohyb v Evropské unii.

Projekt vakcinačních pasů pro cestování po EU podporují mnohé evropské země včetně České republiky, Slovenska či Rakouska a zemí jižní Evropy. Některé státy jako například Německo a Francie však mají vůči výhodám pouze pro očkované výhrady.

Nizozemsko má stabilizované, ale poměrně vysoké počty nově nakažených. Premiér země Mark Rutte dnes řekl, že zákaz nočního vycházení, které je od jeho vyhlášení 23. ledna jedním z nejvíce kritizovaných protiepidemických opatření, musí zůstat v platnosti nejméně do 31. března. Výjimky budou vyhlášeny na 15. až 17. března, kdy se v Nizozemsku konají parlamentní volby.

Noční zákaz vycházení od 21:00 do 04:30 vyvolal v prvních dnech po vyhlášení protesty provázené výtržnostmi.

„Nebylo by teď prozíravé oznamovat jakékoli uvolňování,“ řekl Rutte. Určité úpravy by podle něj mohly nastat kolem Velikonoc a postupné uvolňování by mohlo pokračovat přes léto s tím, jak bude narůstat proočkovanost obyvatelstva.

Restaurace a bary by podle Rutteho mohly začít obsluhovat zákazníky na venkovních terasách do příštího měsíce, pokud se v příštích třech týdnech podaří snížit počty nově infikovaných. Restaurace, bary ale i muzea, knihovny či kina jsou v zemi zavřené od poloviny října.

V Nizozemsku jsou v současnosti zakázaná také veřejná shromáždění, na návštěvy se mohou vydávat pouze jednotlivci. Doporučení nepodnikat zbytné cesty do zahraničí zůstane v platnosti nejméně do 15. dubna, řekl v pondělí Rutte.

Minulý měsíc nizozemská vláda povolila otevření obchodů či kadeřnictví pro omezený počet zákazníků.