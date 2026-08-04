Úřady uvedly, že kvůli suchu se oheň v přírodních rezervacích může rychle šířit. Přesnou příčinu požáru zatím neuvedly. Situaci navíc komplikuje silný vítr.
Přes noc bylo k hašení nasazeno nejméně 300 hasičů. S plameny v přírodní rezervaci v provincii Limburg pomáhají bojovat také hasicí vrtulníky.
Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě, a to více než dvakrát rychleji než je globální průměr, uvádí klimatická služba Copernicus Evropské unie.
Západní Evropa zaznamenala nejteplejší červen v historii, přičemž extrémní vedro a rozsáhlé sucho přispěly k šíření a větší síle požárů ve Francii a Španělsku, uvedla služba Copernicus.