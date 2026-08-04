Stovky hasičů bojují v Nizozemsku s rozsáhlým požárem přírodní rezervace

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  7:59
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Stovky hasičů se v úterý ráno snažily uhasit lesní požár v přírodní rezervaci na jihovýchodě Nizozemska. Podle tamních úřadů požár, který vypukl v pondělí kolem poledne, stále není pod kontrolou a zasáhl už asi 100 hektarů.

Úřady uvedly, že kvůli suchu se oheň v přírodních rezervacích může rychle šířit. Přesnou příčinu požáru zatím neuvedly. Situaci navíc komplikuje silný vítr.

Přes noc bylo k hašení nasazeno nejméně 300 hasičů. S plameny v přírodní rezervaci v provincii Limburg pomáhají bojovat také hasicí vrtulníky.

Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě, a to více než dvakrát rychleji než je globální průměr, uvádí klimatická služba Copernicus Evropské unie.

Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v přírodní rezervaci De Rosmolen. Vzhledem k suchým podmínkám se oheň dokázal rychle rozšířit. (3. srpna 2026)
Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v přírodní rezervaci De Rosmolen. Vzhledem k suchým podmínkám se oheň dokázal rychle rozšířit. (3. srpna 2026)
Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v přírodní rezervaci De Rosmolen. Vzhledem k suchým podmínkám se oheň dokázal rychle rozšířit. (3. srpna 2026)
Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v přírodní rezervaci De Rosmolen. Vzhledem k suchým podmínkám se oheň dokázal rychle rozšířit. (3. srpna 2026)
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Západní Evropa zaznamenala nejteplejší červen v historii, přičemž extrémní vedro a rozsáhlé sucho přispěly k šíření a větší síle požárů ve Francii a Španělsku, uvedla služba Copernicus.

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