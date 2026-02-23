Nizozemsko má novou vládu. Liberál Jetten je nejmladší premiér v jeho historii

Autor: ,
  11:37aktualizováno  11:37
Nová nizozemská menšinová koaliční vláda se ujala úřadu poté, co její zástupci formálně složili přísahu před králem Willemem-Alexanderem. Liberální politik Rob Jetten se tak stal nejmladším a také prvním otevřeně homosexuálním premiérem v historii země. Jeho progresivní proevropská strana D66 loni v říjnu překvapivě vyhrála volby, spolu s ní tvoří novou nizozemskou vládu křesťanští demokraté (CDA) a středopravá liberální strana VVD.
Nový nizozemský premiér Rob Jetten přichází do královského paláce Huis ten...

Nový nizozemský premiér Rob Jetten přichází do královského paláce Huis ten Bosch v Haagu. (23. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Nizozemský král Vilém-Alexander přijal nového premiéra Roba Jettena v paláci...
Nizozemský král Vilém-Alexander s novou vládou Roba Jettena před palácem Huis...
Nizozemský král Vilém-Alexander vídá nového premiéra Roba Jettena v paláci Huis...
Nový nizozemský premiér Rob Jetten se členy své vlády po boku krále...
17 fotografií

„Jsme hrdí, že to můžeme dělat společně. Vstupujeme do nové fáze, která s sebou nese velkou zodpovědnost a především společný slib, že se budeme zasazovat o blaho všech obyvatel Nizozemska,“ napsal na síti X Jetten před zahájením obřadu. Na oficiálním premiérském účtu na této síti následně uvedl, že je pro něj velkou ctí nastoupit do funkce předsedy vlády.

Jettenova vláda však čelí nelehkému úkolu, protože tři koaliční strany mají v dolní komoře nizozemského parlamentu pouze 66 ze 150 křesel. Nový premiér tak bude muset vyjednávat s opozičními zákonodárci, aby získal podporu pro každý zákon, který chce jeho vláda prosadit.

Král při tradičním obřadu popřál ministrům hodně štěstí v nejistých časech. Nová vláda se následně vyfotila na schodech královského sídla. Práci zahájí odpoledním zasedáním. Nizozemská televize NOS uvedla, že D66 má v kabinetu deset ministrů, VVD devět a CDA osm.

Při ceremoniálu protestovala podle médií a AP před branami paláce malá skupina demonstrantů z ekologické skupiny Extinction Rebellion. Když se noví ministři seřadili k oficiálnímu fotografování, protestující spustili sirény.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.