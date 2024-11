Studenti jsou ve stresu, tvrdí škola. A rodičům zablokovala kontrolu známek

Stejně jako mnoho zemí má i Nizozemsko systém, podle kterého studenti potřebují určitý průměr známek, aby postoupili do dalšího ročníku. Střední škola Jordan – Montessori Lyceum Utrecht však zjistila, že široce používaná aplikace, ve které rodiče kontrolují známky svých dětí, zvyšuje stres u studentů.

Učitel ekonomie Stijn Uittenbogaard z lycea provedl šetření mezi svými studenty. Zaměřil se na 500 z nich a zjistil, že když rodiče pravidelně kontrolovali dětem známky, studenti ohodnotili svůj stres na škále od jedné do pěti na 2,7 bodu. Naopak ti, jejichž rodiče známky nekontrolovali pravidelně, označili míru stresu na dva body.

„Tlak na studenty, aby dosáhli dobrých výsledků, je podle mého názoru moderní věc. Když jsem sám studoval, chodilo hlášení o známkách mým rodičům čtyřikrát do roka, ale jinak jsem jim mohl říct, co jsem chtěl. Nyní rodiče dostanou zprávu s výsledkem zkoušky či testu do mobilu a když dítě přijde domů, rodiče už sedí u stolu připravení ke konverzaci. To je otřesné,“ řekl deníku The Guardian Uittenbogaard.

Po projednání výsledků jeho šetření s rektorem Geertem Looyschelderem vedení školy navrhlo měsíční pauzu ve sdílení výsledků. Překvapivé je, že 95 procent rodičů s rozhodnutím školy souhlasilo. Rodičovská rada dokonce trvala na tom, že oznámení pozastaví na deset týdnů.

Looyschelder, který učí už čtyřicet let, věří, že úzkost ze známek v běžném nizozemském školním systému dominuje nad rozvojem životních dovedností, jako je empatie a flexibilita. „Skutečnost, že se rodiče dívají studentům přes ramena, způsobuje pouze stres,“ řekl Looyschelder.

Alternativní výchovně-vzdělávací metoda Montessori podle něj nabízí dětem možnost přijmout zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, která činí v procesu učení. „V našem vzdělávacím systému vždy studentům říkáme, že mají právo dělat chyby. Jen díky tomu se učí,“ dodal.

Ředitelka národního sdružení rodičů Ouders en Onderwijs (Rodiče a vzdělávání) Lobke Vlamingová uvedla, že reakce na pilotní projekt jsou pozitivní. „Nějakou dobu slýcháme o obavách rodičů z tlaku na výkon a také o soukromí dětí. Studenti mají právo na to, aby o nich školy vše neřekly rodičům. Vztah mezi vzdělávací institucí a rodiči by neměl nahrazovat komunikaci v rodině,“ uvedla.

Škola poblíž Utrechtu není jedinou institucí, která v současné době volá po menším tlaku na známky. Současný nizozemský vzdělávací systém kritizuje také bývalá ředitelka testovací služby Bureau ICE, která experiment na škole Jordan – Montessori Lyceum Utrecht vítá.

„Celý systém testování prakticky znemožňuje dětem selhání. Pokud jsou ale jejich výsledky neuspokojivé, měly by dostat šanci své skóre napravit,“ uvedla.