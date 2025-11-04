Naznačoval podvody ve sčítání hlasů, nakonec ale Wilders uznal volební porážku

  22:15aktualizováno  22:15
Šéf nizozemské krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders v úterý přiznal porážku v parlamentních volbách z minulého týdne, což dosud kvůli těsnému výsledku odmítal. Těsné volební vítězství otevírá Robu Jettenovi ze středově-liberální strany D66 cestu k premiérskému křeslu.
Předseda Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders hovoří s médii v nizozemském...

Předseda Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders hovoří s médii v nizozemském parlamentu. (30. října 2025) | foto: Piroschka Van De WouwReuters

Předseda strany Demokraté 66 (D66) Rob Jetten při svém projevu po zveřejnění...
Vůdce PVV Geert Wilders hlasoval v Haagu v předčasných volbách. (29. října 2025)
Lídryně lidovců (VVD) Dilan Yeşilgözová (29. října 2025)
Předseda koalice Zelených a Strany práce Frans Timmermans oznamuje, že po...
Volby, které se konaly minulou středu, podle aktuálního stavu s náskokem asi 28 tisíc hlasů vyhrála Jettenova D66 před druhou PVV.

„Šance, že se to změní, je docela malá. Takže gratuluji panu Jettenovi k vítězství,“ řekl v úterý Wilders novinářům. Dosud Wilders šířil na sociálních sítích nepodložená tvrzení o volebních nesrovnalostech, což vyvolávalo otázky, zda výsledky uzná.

Veřejnoprávní stanice NOS uvádí, že sečteno je 100 procent hlasů, volební komise nicméně oficiální konečné výsledky oznámí až v pátek. Zdlouhavé sčítání způsobilo vyhodnocování hlasů zaslaných poštou a také čekání na výsledek ze tří karibských ostrovů pod přímou nizozemskou správou.

Podle výsledků D66 získala 16,9 procenta hlasů, zatímco PVV o 0,2 procentního bodu méně. Podle propočtu NOS budou mít obě strany v parlamentu shodně každá 26 křesel.

V případě D66 výsledek znamená, že si strana polepšila o 10,6 procentního bodu ve srovnání s předchozími volbami, naopak Wildersova PVV ztratila 6,8 procentního bodu. Osmatřicetiletý Jetten, pokud se mu podaří sestavit vládu, bude nejmladším nizozemským premiérem.

Třetí nejsilnější stranou je Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) s 22 mandáty, čtvrtou levicová koalice Zelených a Strany práce s 20 a pátou křesťanští demokraté (CDA) s 18 mandáty.

