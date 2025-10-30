Nizozemsko má sečteno 99 procent. Wildersova strana výrazně oslabila

  8:14
Po sečtení téměř 99 procent hlasů odevzdaných ve středečních nizozemských parlamentních volbách jsou výsledky protiimigrační Strany pro svobodu (PVV) krajně pravicového politika Geerta Wilderse a středově-liberální strany D66 shodné – 16,7 procenta. Podle aktualizovaných propočtů veřejnoprávní televize NOS budou mít ve 150členné dolní komoře parlamentu každá 26 křesel.
Krajně pravicový politik a předseda Strany pro svobodu Geert Wilders je...

Krajně pravicový politik a předseda Strany pro svobodu Geert Wilders je promítnut ve volebním štábu strany Demokraté 66. (29. října 2025) | foto: ČTK

Předseda strany Demokraté 66 (D66) Rob Jetten při svém projevu po zveřejnění...
Politička za Zelené Asmah Lahlahová reaguje na předběžné výsledky parlamentních...
Předseda koalice Zelených a Strany práce Frans Timmermans oznamuje, že po...
Předseda krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders hovoří s médii...
D66 výrazně posílila a podle propočtů získá o 17 křesel více, než měla dosud po volbách z roku 2023. PVV podle těchto propočtů naopak 11 křesel ztratila.

Hlavní politické strany již dříve vyloučily jakoukoli spolupráci se šéfem PVV Wildersem, protože ho považují za nespolehlivého, případně nesouhlasí s jeho názory.

Třetí nejsilnější stranou je Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) s 22 mandáty, čtvrtou levicová koalice Zelených a Strany práce s 20 a pátou křesťanští demokraté (CDA) s 18 mandáty.

Vyjednávání o utvoření nové vlády bude podle analytiků pravděpodobně zdlouhavé.

Po volbách z listopadu 2023 se vláda formovala několik měsíců. Nakonec v červnu 2024 PVV, VVD expremiéra Marka Rutteho, středopravicová Nová společenská smlouva (NSC) a pravicově populistické agrární hnutí BBB dospěly k dohodě na novém kabinetu. V jeho čele stanul bývalý šéf tajné služby Dick Schoof.

29. října 2025
