Vlaky v Nizozemsku ohrožují jezevci. Zavrtávají se do nor pod kolejemi

Zpoždění vlaků nejčastěji zapříčiňují poruchy signalizace, stávky či listí na kolejích. V Nizozemsku však k železničnímu chaosu dochází kvůli jezevcům, kteří se zavrtávají pod koleje. Úřady se tak tyto chráněné lasicovité šelmy snaží vylákat z jejich nor pod zvýšenými náspy. Uvedl to britský list The Guardian.