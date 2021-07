Nizozemsko zpřísní omezení, kvůli šíření nákazy mezi mladými zavře noční kluby

Amsterodam Nizozemská vláda kvůli prudce rostoucímu počtu nakažených koronavirem znovu zavedla některé restrikce. V zemi se infekce šíří hlavně mezi mladými lidmi, proto se opatření týkají zejména nočního života. Od soboty se opět zavřou diskotéky a noční kluby, bary mohou být otevřené maximálně do půlnoci, oznámil premiér Mark Rutte.

„Není to žádná zábava, ale je to nutné,“ komentoval rozhodnutí vlády Rutte. „Všechno ukazovalo na pohodové léto - a my v něj stále doufáme - ale slunce teď zakryl mrak,“ dodal.



Opatření mají zatím platit nejméně do 13. srpna a dotknou se i některých velkých akcí. Ty, které nenabízejí místa k sezení a neumožňují dodržovat bezpečný odstup, se nebudou smět konat.

Sedmnáctimilionové Nizozemsko většinu koronavirových restrikcí zrušilo 26. června, kdy ubývalo nových případů infekce a zhruba dvě třetiny populace obdržely nejméně jednu dávku vakcíny.

S otevřením barů, restaurací a nočních klubů však denní přírůstek nakažených vystoupal na nejvyšší hodnotu za poslední měsíce. Ve čtvrtek činila bilance nových případů infekce za 24 hodin 5400, v pátek to bylo skoro 7000. O týden dříve přibývalo nakažených o méně než 1000 denně, uvedla agentura Reuters. Asi tři čtvrtiny nových případů v Nizozemsku jsou mezi mladými lidmi a více než polovina připadá na nakažlivější variantu delta, uvedl dříve nizozemský ministr zdravotnictví Hugo de Jonge.