  18:26
Zimní počasí i ve středu narušilo dopravu v některých evropských zemích, na něž udeřila první letošní zimní bouře Goretti. Amsterdamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, v Paříži nejezdily autobusy a nevyjely i některé vlaky Eurostar z Londýna.

Ruzyňské letiště hlásí zrušení všech dnešních spojů s Nizozemskem a zpoždění letů mezi Francií a Českem. Radost měli naopak z vydatného sněžení lidé, kteří mohli v Paříži vytáhnout lyže či sáňky, napsala agentura Reuters.

Odmrazování letadla na letišti v německém Frankfurtu nad Mohanem v pondělí 5. ledna 2026, kdy teploty klesly na -6 stupňů Celsia. (5. ledna 20026)
Dopravu v Amsterodamu komplikuje sníh, mráz a déšť. (5. ledna 20026)
Ve Skotsku byly ráno uzavřeny stovky škol, v mnoha částech Británie platí varování před nepříznivým počasím kvůli silnému sněžení. (5. ledna 2026)
Pařížské letiště Charlese de Gaulla podle agentury AFP zrušilo asi sto letů a Orly přibližně čtyřicet spojů. Pařížský dopravní podnik RATP kvůli počasí „z bezpečnostních důvodů“ přerušil provoz všech autobusových linek, které se podle webu listu Le Monde začaly během odpoledne s omezeními postupně vracet do provozu.

Sníh a námraza zasáhly i sever a západ Francie, což je podle meteorologů „v současném klimatu vzácný jev“. V 19 departementech stále platí druhý nejvyšší stupeň výstrahy před sněhem a ledem, devět dalších jej snížilo na třetí.

V některých částech země také nesmí na silnice nákladní vozidla, což podle Reuters naruší dodavatelské řetězce.

Ve Skotsku zůstává v platnosti varování před ledovkou. Stovky skotských škol jsou dnes již třetím dnem uzavřeny. Z Londýna nevyjelo několik plánovaných vlaků do Amsterdamu, Rotterdamu či Paříže, další spoje nabraly zpoždění, uvedla společnost Eurostar.

Amsterdamské letiště Schiphol, kde je provoz podle Reuters narušen už šestý den v řadě, zrušilo ve středu nejméně 800 letů. Tisícovka pasažérů byla nucena strávit na letišti noc, k čemuž jim terminál přichystal několik set nouzových lůžek.

Letecká společnost KLM varovala, že jí dochází odmrazovací kapalina a že zpoždění dodávek ztěžuje doplňování zásob. Letiště naopak uvedlo, že má stále dostatek zásob odmrazovací kapaliny určené k čištění ranvejí.

Letiště Ruzyně na svých stránkách informovalo, že letadla z Paříže v průběhu dne nabírala až několikahodinová zpoždění, u spoje s plánovaným příletem v 17:05 se očekávalo zpoždění méně než hodinové, večerní let společnosti Transavia z terminálu Orly byl zrušen.

Podobně na to byly i všechny odlety a přílety z Amsterdamu.

Hlavní belgické letiště Zaventem v Bruselu kvůli hustému sněžení zrušilo zatím 40 letů, 20 příletů a 20 odletů. Letiště rovněž očekává, že lety budou během dne nabírat zpoždění zejména kvůli odmrazování letadel a odklízení sněhu z ranvejí.

V Belgii zatím napadlo tři až šest centimetrů sněhu, místy o několik centimetrů více. V celé zemi s výjimkou pobřeží Severního moře platí podle listu Le Soir varování před zledovatělými vozovkami.

Německá meteorologická služba (DWD) ve tsředu varovala řidiče a chodce, aby počítali se sněhem a ledovkou na silnicích a v ulicích. Varování před ledovkou se týká prakticky celého území Německa.

Na pobřeží Severního moře a ve středoněmeckém pohoří Harz se podle meteorologů navíc mohou tvořit sněhové jazyky. V některých oblastech jižního Německa je pak ve středu třeba počítat s teplotami mezi minus deseti a minus 15 stupni Celsia.

Na západě a severozápadě země ve středu opět očekávali sněžení. Například v Berlíně ale dopoledne panovalo slunečné počasí, na teploměrech bylo minus šest stupňů Celsia.

Sněhová vánice také zkomplikovala silniční a železniční dopravu na východě Slovenska. Vlaky odjíždějící z Košic nabíraly podle národního dopravce ZSSK zhruba hodinové zpoždění, některé silnice byly neprůjezdné nebo sjízdné jen obtížně a v některých okresech platil první kalamitní stupeň.

Radost mají naproti tomu podle Reuters například obyvatelé a návštěvníci Paříže, kteří využili nezvyklý příval sněhu k sáňkování či lyžování na mnoha svazích či travnatých plochách, které ve městě jsou. Spokojeni jsou i prodejci zimního vybavení, kteří očekávají zvýšené tržby.

