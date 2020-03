Nizozemský premiér zakázal potřásání rukou a ihned to porušil

„Od nynějška si přestaňte podávat ruce,“ vybídl premiér občany své země v pondělí večer na tiskové konferenci po krizovém zasedání vlády. V Nizozemsku kvůli nákaze koronavirem zemřeli tři lidé a více než 320 dalších se podle údajů z pondělka nakazilo. Rutte doporučil lidem, aby se zdravili například dotekem nohou nebo pošťouchnutím loktů.



Dutch PM caught out moments after announcing a no handshake policy 欄https://t.co/gldbBLy1eq pic.twitter.com/vaeUNhnogR