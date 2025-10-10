„Prezident Trump bude nadále uzavírat mírové dohody, ukončovat války a zachraňovat životy. Má srdce člověka, který ctí hodnoty humanismu, a nikdy nikdo nebude jako on, který dokáže pohnout horami pouhou silou své vůle,“ uvedl mluvčího Bílého domu Steven Cheung. „Nobelův výbor prokázal, že politika je pro něj důležitější než mír,“ dodal.
Norský Nobelův výbor ocenil Venezuelanku po opakovaných veřejných prohlášeních amerického prezidenta Donalda Trumpa, že si Nobelovu cenu za mír zaslouží právě on, což několikrát zdůvodňoval výpočtem svých úspěchů při ukončování válek ve světě. Trump ještě v noci na dnešek na své síti Truth Social sdílel video diskuze na serveru Breitbart, kde komentátoři hovořili o Trumpově mírovém plánu pro Pásmo Gazy a o tom, proč by Nobelovu cenu měl dostat právě on.
Mnozí experti však předem odhadovali, že Trump cenu letos nedostane, protože podle některých názorů rozkládá mezinárodní světový řád, kterého si Nobelův výbor cení.
Nepřímo kritizovalo udělení ceny Machadové také izraelské fórum, které sdružuje rodiny a blízké některých rukojmích unesených do Pásma Gazy. „Ačkoliv Nobelův výbor vybral jiného laureáta, pravda je jasná a nelze o ní pochybovat: žádný lídr ani organizace neudělali pro mír ve světě více než americký prezident Donald Trump,“ cituje prohlášení organizace portál The Times of Israel.
Lhůta pro nominace na toto prestižní ocenění vypršela 31. ledna, tedy jen krátce po nástupu Trumpa do Bílého domu. Nobelův výbor o udělení ceny navíc definitivně rozhodl tento týden ještě předtím, než byla oznámena dohoda o příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích vypracovaná na základě Trumpova plánu.
„Je to velmi zasloužené ocenění velkého boje jedné ženy i celého lidu za naši svobodu a demokracii,“ uvedl naopak Edmundo González Urrutia, který podle větší části venezuelské opozice vyhrál v loňských prezidentských volbách. Machadové gratulují na sociálních sítích i další představitelé venezuelské opozice. Samotná Machadová uvedla, že ocenění nečekala.
Na síti X Machadové blahopřála i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Toto ocenění vzdává hold vaší odvaze a přesvědčení. A také každému hlasu, který odmítá být umlčen. Ve Venezuele i jinde ve světě,“ uvedla von der Leyenová.
„Nobelův výbor ocenil její odvážné a dlouhodobé úsilí o demokracii, právní stát a dodržování lidských práv ve Venezuele,“ uvedla v prohlášení německá vláda. Nobelova cena za mír podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva „odráží snahu venezuelského lidu o svobodné a férové volby“.