„Nobelova cena míru za rok 2025 bude udělena odvážné a odhodlané bojovnici za mír – ženě, která udržuje plamen demokracie v hořící temnotě. Norský Nobelův výbor se cenu rozhodl udělit Maríi Corině Machadové,“ oznámil přesně v 11:00 SELČ člen Nobelova výboru.
Cenu míru podle něj získává „za svou neúnavnou práci na prosazování demokratických práv pro obyvatele Venezuely a za svůj boj za spravedlivý a mírový přechod od diktatury k demokracii“. „Jako vůdkyně demokratického hnutí ve Venezuele je María Corina Machadová jedním z nejvýznamnějších příkladů občanské odvahy v Latinské Americe v nedávné době,“ vysvětlil.
Machadová podle výboru splnila všechna kritéria uvedená v závěti Alfreda Nobela pro výběr laureáta Nobelovy ceny míru. „Sjednotila opozici ve své zemi. Vždy neochvějně odolávala militarizaci venezuelské společnosti. Neochvějně podporovala mírový přechod k demokracii,“ zaznělo v projevu.
„Paní Machadová byla klíčovou, sjednocující postavou v politické opozici, která byla kdysi hluboce rozdělena – opozici, která našla společnou řeč v požadavku na svobodné volby a reprezentativní vládu. Právě to je jádrem demokracie: naše společná ochota bránit principy lidové vlády, i když se neshodneme. V době, kdy je demokracie ohrožena, je důležitější než kdy jindy bránit tuto společnou řeč,“ pokračoval.
Osmapadesátiletá opozičnice Machadová má už přes deset let zákaz opustit svou rodnou Venezuelu a nesmí vystupovat na největších televizních stanicích v zemi. Postupně se z ní stala největší soupeřka tamního diktátora Nicolase Madura, v posledních volbách ovšem podpořila jiného kandidáta Edmunda Gonzáleze Urrutíu.
Nobelův výbor si všiml i stovek tisíc dobrovolníků, kteří se „mobilizovali napříč politickými rozdíly“. „Byli vyškoleni jako volební pozorovatelé, aby zajistili transparentní a spravedlivé volby. Navzdory riziku obtěžování, zatčení a mučení občané po celé zemi hlídali volební místnosti. Zajistili, aby byly konečné výsledky zdokumentovány dříve, než režim mohl zničit volební lístky a lhát o výsledku,“ připomněl.
„V uplynulém roce byla paní Machadová nucena žít v úkrytu. Navzdory vážným výhrůžkám smrtí zůstala v zemi, což inspirovalo miliony lidí. Když se k moci dostanou autoritáři, je zásadní ocenit odvážné obránce svobody, kteří se vzepřou a kladou odpor. Demokracie závisí na lidech, kteří odmítají mlčet, kteří se odváží vystoupit navzdory vážnému riziku a kteří nám připomínají, že svobodu nelze nikdy brát jako samozřejmost, ale že ji je třeba vždy bránit – slovy, odvahou a odhodláním,“ řekl člen výboru a později na jednu z otázek odpověděl, že bezpečnost Machadové je prioritou výboru. Není tak zatím jasné, zda si cenu osobně převezme.
Machadová v posledních měsících velmi omezila své aktivity na veřejnosti a se svými příznivci i se světem komunikuje hlavně prostřednictvím sociálních sítí. Poslední veřejné vystoupení měla zřejmě v lednu. Při té příležitosti byla krátce zadržena. Podle některých médií nyní žije v ilegalitě. Když loni dostala od Evropského parlamentu Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, převzala ji její dcera Ana Corina Sosaová.
Loni Machadová obdržela také Cenu Václava Havla za lidská práva, kterou od roku 2013 udílí Parlamentní shromáždění Rady Evropy spolu s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.
„Ve světě se koná stále méně svobodných voleb“
„Venezuela se z relativně demokratické a prosperující země proměnila v brutální autoritářský stát, který nyní prochází humanitární a hospodářskou krizí. Většina Venezuelanů žije v hluboké chudobě, zatímco hrstka lidí na vrcholu se obohacuje. Násilný aparát státu je namířen proti vlastním občanům. Téměř osm milionů lidí opustilo zemi. Opozice je systematicky potlačována pomocí manipulace voleb, soudního stíhání a uvězňování,“ pronesl také v projevu.
Autoritářský režim Venezuely podle výboru velmi ztěžuje politickou práci. „Jako zakladatelka organizace Súmate, která se věnuje demokratickému rozvoji, se paní Machadová před více než dvaceti lety zasazovala o svobodné a spravedlivé volby. Jak sama řekla: ‚Byla to volba mezi volebními lístky a kulkami.‘ Od té doby se ve své politické funkci a ve službách organizací zasazuje o nezávislost soudnictví, lidská práva a zastoupení lidu. Celá léta se zasazuje o svobodu venezuelského lidu,“ vyzdvihl.
Nobelův výbor ocenil Venezuelanku po opakovaných veřejných prohlášeních amerického prezidenta Trumpa, že si Nobelovu cenu za mír zaslouží on, což zdůvodňoval svými úspěchy při ukončování válek ve světě. Mnozí experti však předem odhadovali, že se to nestane, protože podle některých názorů Trump rozkládá mezinárodní světový řád, kterého si Nobelův výbor cení.
„Demokracie je předpokladem trvalého míru. Žijeme však ve světě, kde demokracie ustupuje, kde stále více autoritářských režimů zpochybňuje normy a uchyluje se k násilí. Pevné držení moci venezuelským režimem a jeho represe vůči obyvatelstvu nejsou ve světě ojedinělé. Stejné trendy pozorujeme po celém světě: zneužívání právního státu těmi, kteří jsou u moci, umlčování svobodných médií, věznění kritiků a tlak na společnosti, aby se podřídily autoritářské vládě a militarizaci. V roce 2024 se konalo více voleb než kdykoli předtím, ale stále méně z nich je svobodných a spravedlivých,“ míní komise.
V pondělí vyhlásil švédský Karolínský institut letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Ocenění získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie týkající se takzvané periferní tolerance.
V úterý akademie oznámila, že Nobelovu cenu za fyziku letos obdrží Brit John Clarke, Francouz Michel H. Devoret a Američan John M. Martinis za výzkum kvantové mechaniky.
Ve středu pak akademie sdělila, že laureáty Nobelovy ceny za chemii se stali Japonec Susumu Kitagawa, britský vědec působící v Austrálii Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi. Ocenění získali za výzkum metalo-organických sítí.
Ve čtvrtek akademie vybrala jako laureáta ceny za literaturu maďarského spisovatele Lászlóa Krasznahorkaie. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením Nobelovy ceny za ekonomii. Laureáti ceny oficiálně převezmou na ceremonii ve Stockholmu 10. prosince, tedy na výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela.
Výbor letos obdržel 338 nominací, z nichž 244 jsou jednotlivci a 94 organizace. V loňském roce, kdy Nobelovu cenu za mír získala japonská organizace Nihon Hidankjó usilující o svět bez jaderných zbraní, to bylo o 52 nominací méně.