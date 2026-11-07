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Rusko v noci udeřilo na Kyjev balistickými raketami. Poničilo důležitý most

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  7:56aktualizováno  7:56
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Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)

Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026) | foto: Reuters

Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
28 fotografií
Rusko vedlo v noci na sobotu útok na ukrajinské hlavní město, použilo k tomu balistické rakety. Podle tamního starosty Vitalije Klička došlo k poškození obytných budov, důležitého mostu i energetické infrastruktury. Ruské ministerstvo obrany ráno uvedlo, že armáda zneškodnila nad svým územím na 400 ukrajinských dronů.

„V důsledku nočního nepřátelského útoku byla poškozena energetická zařízení v Kyjevské a Žytomyrské oblasti. Situace s dodávkami energie v hlavním městě je mimořádně obtížná,“ napsal na platformě Telegram starosta Kličko. Uvedl, že zraněno bylo pět lidí, včetně 14letého dítěte, a že byl poškozen také Severní most v Kyjevě.

Podle ukrajinského letectva a vojenských pozorovatelů mířily útoky na tepelné elektrárny v Kyjevě a jižně od metropole a na rozvodnu západně od města.

Trosky raket zasáhly pětipatrový obytný dům v západní části města. Poškozena byla také fasáda další obytné budovy. Vojenská správa informovala o škodách na mateřské školce a dvou zraněných.

Kličko uvedl, že Rusko při útocích použilo mimo jiné balistické rakety, jejichž vysoká rychlost ztěžuje jejich zachycení protivzdušnou obranou. Výbuchy byly slyšet v centru metropole i na jejích předměstích.

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