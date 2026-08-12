Noční ukrajinské útoky zasáhly klíčový přístav Novorossijsk. Zemřeli dva lidé

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  8:09aktualizováno  9:41
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Noční ukrajinské útoky na ruský Krasnodarský kraj zabily dva lidi, včetně dítěte, a několik dalších zranily, uvedly místní úřady. Útoku ukrajinských dronů čelil také Sevastopol na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Ruská armáda sdělila, že v noci na středu zničila 502 ukrajinských bezpilotních letounů. Ukrajina čelí pátým rokem rozsáhlé ruské invazi.

Útok „stovek dronů“ podle starosty přístavního města Novorossijsku Andreje Kravčenka zabil dítě a další dva lidi zranil. Navíc poškodil čtyři podniky a přes dvě desítky obytných budov.

Veniamin Kondraťjev, gubernátor Krasnodarského kraje, v němž leží i Novorossijsk, na telegramu informoval o další oběti ukrajinských útoků a celkem osmi zraněných. Ukrajina podle něj kromě Novorossijsku zaútočila také na další přístavní města Anapa a Gelendžik a rovněž v okolí Těmrjuku.

Podle zpráv z ruských i ukrajinských kanálů na telegramu, na které se odkazuje agentura DPA, byl v Novorossijsku zasažen přístav ruského námořnictva, obchodní přístav a terminál pro nakládku ropy. V těchto místech zaznamenal požáry také systém FIRMS pro detekci požárů americké kosmické agentury NASA.

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Podle zdroje agentury Reuters přerušil v Novorossijsku provoz i terminál pro nakládku obilí.

V Sevastopolu na Krymu protivzdušná obrana sestřelila více než 30 ukrajinských dronů, uvedl Moskvou dosazený gubernátor Michail Razvožajev. Menší škody na obytných domech i několik požárů podle něj vzniklo po dopadu sestřelených dronů.

List Financial Times mezitím napsal, že Ukrajina přerušila útoky na ropné tankery využívající právě černomořský přístav v Novorossijsku, a to na žádost amerického viceprezidenta J.D. Vance. Washington ji zdůvodnil tím, že útoky dále destabilizují ropné trhy. Ty výrazným růstem cen ropy reagovaly především na americko-izraelskou válku v Íránu a následné uzavření klíčového Hormuzského průlivu ze strany Teheránu.

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