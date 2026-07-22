„Největší neštěstí za sto let“. Požár zničil přes sto domů, policie má podezřelého

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  7:07aktualizováno  7:07
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Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)

Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026) | foto: Reuters

Rozsáhlý požár v norském Drammenu zničil více než stovku bytů a domů. (19....
Rozsáhlý požár v norském Drammenu zničil více než stovku bytů a domů. (19....
Rozsáhlý požár v norském Drammenu zničil více než stovku bytů a domů. (19....
Rozsáhlý požár v norském Drammenu zničil více než stovku bytů a domů. (19....
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Norská policie oznámila, že identifikovala podezřelého v souvislosti s rozsáhlým požárem, který minulý týden vypukl v městečku nedaleko Osla. Úřady však nepovažují vznik ohně za úmyslný trestný čin, informovala agentura AFP. Ničivý požár vypukl minulý v pátek ve městě Drammen, které leží zhruba 40 kilometrů jihozápadně od Osla.

Plameny zničily více než 100 domů a místními médii je neštěstí označováno za největší svého druhu v zemi za posledních sto let.

„Policie zatím nemá konkrétní podezření, že by došlo k nějakému trestnému činu,“ uvedla policejní mluvčí Nina Fladhusová v prohlášení. „Jedné osobě byl přiznán status podezřelého, aby mohly být dále chráněny její zájmy,“ vysvětlila mluvčí s odkazem na právo podezřelého na obhájce.

„I když má osoba postavení podezřelého, neznamená to, že policie má informace o příčině požáru nebo že došlo ke spáchání nějakého trestného činu,“ stojí v prohlášení. Policie uvedla, že má představu o tom, kde požár vznikl, ale dodala, že je příliš brzy na zveřejnění jakýchkoli podrobností týkajících se příčin.

Vzhledem k rychlému šíření požáru bylo evakuováno přes 400 lidí, což si vyžádalo rozsáhlé hasičské zásahy. Mnozí lidé se už mohli vrátit domů, avšak hasičské práce stále pokračovaly. Podle místních úřadů, ale je situace pod kontrolou.

18. července 2026
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