Norský expremiér se pokusil o sebevraždu, Epstein ho hostil ve svých domech

Norská policie po vznesení obvinění podnikla v polovině února prohlídku Jaglandových nemovitostí, včetně bytů v Oslu a Risøru. „Jsem velmi rád, že se záležitost objasňuje,“ řekl tehdy novinářům.
Jagland a jeho rodina podle vyšetřovatelů v letech 2011 až 2018 několikrát využívali Epsteinovy soukromé byty v Paříži a New Yorku a rovněž pobývali ve finančníkově luxusní vile v Palm Beach na Floridě.
Epstein navíc uhradil cestovní náklady pro šest dospělých v souvislosti s jedním z těchto pobytů. Jagland rovněž přijal nabídku na finanční pokrytí dovolené v Karibiku. Tato cesta se ale nakonec neuskutečnila.
Expremiér údajně také požádal Epsteina o pomoc s bankovní půjčkou, o které však není jasné, zda se jí podařilo získat. Jagland se v e-mailu z roku 2014 snažil získat od Epsteina pomoc při financování koupě bytu v Oslu.
V roce 2018 naopak Epstein v e-mailu žádal Jaglanda o zprostředkování setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.
Pětasedmdesátiletý Jagland byl v letech 1996 až 1997 norským premiérem a v letech 2000 až 2001 ministrem zahraničí. Jako předseda Norského Nobelova výboru, který je pověřen výběrem laureátů Nobelovy ceny za mír, působil od ledna 2009 do března 2015. V letech 2009 až 2019 byl také generálním tajemníkem Rady Evropy.
Rada Evropy, která se zabývá záštitou lidských práv na evropském kontinentě, Jaglanda v únoru na žádost Norska zbavila imunity, které podle pravidel požíval i po odchodu z pozice generálního tajemníka.
Zpráva přichází nedlouho poté, co vyšlo najevo, že úzké vztahy s Epsteinem udržovala také budoucí norská královna Mette-Marit. Jméno manželky norského korunního prince Haakona se v takzvaných Epsteinových spisech objevuje nejméně tisíckrát.
Finančník Epstein čelil před svou smrtí obvinění, že vedl rozsáhlou prostituční síť s nezletilými dívkami. Epsteina ze zneužívání obvinily desítky dívek, v roce 2008 se však po dohodě s prokurátory přiznal k jedinému sexuálnímu zločinu. Aféru pak v roce 2018 oživily investigativní články listu Miami Herald a Epstein o rok později spáchal sebevraždu, když v newyorském vězení čekal na soudní proces.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona. Aféra vrhla stín i na významné osobnosti z mnoha dalších, zejména evropských zemí. Některé prominenty hostil Epstein ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i dívky.