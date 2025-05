dtt Ditta Stein Autor:

10:37 , aktualizováno 10:37

Opravdu nevšední okamžik zažil Nor, do jehož zahrady narazila 135 metrů dlouhá kontejnerová loď. Nákladní plavidlo NCL Salten najelo ve čtvrtek před pátou hodinou ráno na mělčinu poté, co vjelo do trondheimského fjordu na cestě do města Orkanger.