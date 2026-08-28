Plakaly tisíce lidí v ulicích, plakalo i nebe. Norové doprovodili rakev zesnulého krále

Autor: ,
  22:29
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ulice Osla v pátek večer navzdory silnému dešti zaplnily tisíce Norů, aby doprovodily rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. Harald, kterému bylo 89 let, v pátek ráno zemřel v Univerzitní nemocnici v Oslu.

Za pohřebním vozem jela kolona dalších aut, ve kterých seděli mimo jiné Haraldův syn a nový norský král Haakon VIII. s manželkou a novou královnou Mette-Marit, jejich děti Ingrid Alexandra a Sverre Magnus, Haraldova manželka královna Sonja a Haakonova starší sestra Märtha Louise.

Ulice Osla v pátek večer navzdory silnému dešti zaplnily tisíce Norů, aby doprovodily rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. (28. srpna 2026)
Ulice Osla v pátek večer navzdory silnému dešti zaplnily tisíce Norů, aby doprovodily rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. (28. srpna 2026)
Ulice Osla v pátek večer navzdory silnému dešti zaplnily tisíce Norů, aby doprovodily rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. (28. srpna 2026)
Ulice Osla v pátek večer navzdory silnému dešti zaplnily tisíce Norů, aby doprovodily rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. (28. srpna 2026)
14 fotografií

Lidé se podle DPA nenechali odradit špatným počasím a přišli zesnulému králi vyjádřit úctu. Smuteční kolonu pozorovali s deštníky v rukou a někteří měli s sebou norské vlajky. Zaplněné, a to i přes den, bylo také náměstí před palácem.

V nadcházejících dnech se budou moci lidé s králem rozloučit v zámecké kapli, kde bude rakev vystavena na katafalku.

Harald V. trpěl hemolytickou anémií, stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností.

V nemocnici byl od minulého pondělí. Již od čtvrtka se do nemocnice v Oslu sjížděli členové královské rodiny, včetně jeho syna a jeho manželky, královny Sonji. Kvůli oznámení o vážném stavu monarchy zrušila řada představitelů Norska svůj program, včetně premiéra Jonase Gahra Störea.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.