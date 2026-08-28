Za pohřebním vozem jela kolona dalších aut, ve kterých seděli mimo jiné Haraldův syn a nový norský král Haakon VIII. s manželkou a novou královnou Mette-Marit, jejich děti Ingrid Alexandra a Sverre Magnus, Haraldova manželka královna Sonja a Haakonova starší sestra Märtha Louise.
Lidé se podle DPA nenechali odradit špatným počasím a přišli zesnulému králi vyjádřit úctu. Smuteční kolonu pozorovali s deštníky v rukou a někteří měli s sebou norské vlajky. Zaplněné, a to i přes den, bylo také náměstí před palácem.
V nadcházejících dnech se budou moci lidé s králem rozloučit v zámecké kapli, kde bude rakev vystavena na katafalku.
Harald V. trpěl hemolytickou anémií, stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností.
V nemocnici byl od minulého pondělí. Již od čtvrtka se do nemocnice v Oslu sjížděli členové královské rodiny, včetně jeho syna a jeho manželky, královny Sonji. Kvůli oznámení o vážném stavu monarchy zrušila řada představitelů Norska svůj program, včetně premiéra Jonase Gahra Störea.