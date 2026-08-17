Norský král skončil v nemocnici, povinnosti převzal korunní princ

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  21:18aktualizováno  21:18
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Norský král Harald V. (Aarhus, 16. června 2023) | foto: Reuters

Devětaosmdesátiletý norský král Harald V. byl v pondělí hospitalizován a na dva týdny přerušil výkon svých povinností, informuje s odvoláním na královský palác agentura AFP. Zastupovat ho bude korunní princ Haakon.

Nejstarší evropský panovník podle paláce trpí hemolytickou anémií, stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností.

Podle serveru listu Aftenposten byl léčen kortikosteroidy, a to vedlo k zadržování tekutin v těle, kvůli čemuž teď musí být léčen v nemocnici.

Harald V. měl v uplynulých letech zdravotní problémy opakovaně. Letos v únoru byl kvůli infekci na dva dny hospitalizován na Tenerife, před dvěma roky ho zase potíže zastihly při pobytu v Malajsii.

Harald V. v minulosti odmítl abdikovat navzdory vysokému věku, problémům se zdravím i skandálům, kterým čelí královská rodina.

Tím nejvýznamnějším je případ nejstaršího syna norské korunní princezny Mariuse Borga Höibyho, který byl v polovině června nepravomocně odsouzen ke čtyřletému vězení za znásilnění.

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