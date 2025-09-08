Norské volby vyhrála vládnoucí levice, dotírajícím populistům navzdory

  21:23aktualizováno  21:23
Parlamentní volby v Norsku podle odhadů médií vyhrála sociálnědemokratická Dělnická strana premiéra Jonase Gahra Störeho. Její vítězství nad pravicovými a pravicově populistickými stranami se očekávalo. Oficiální výsledky voleb budou v úterý.

Odhady levicovému bloku Dělnické strany a čtyř dalších menších stran slibují parlamentní většinu v podobě 87 křesel, zatímco pravicové strany získají 82 mandátů.

O složení 169členného parlamentu (Stortingu) mohlo rozhodnout 4,3 milionu oprávněných voličů.

Hlavními tématy předvolební kampaně byly obavy o růst životních nákladů, zachování kvality veřejných služeb a neklid v mezinárodní politice. Agentura AP za jedno z ústředních témat označuje také budoucnost daně z majetku, jejíž historie sahá do poslední dekády 19. století.

Podle tohoto zákona platí lidé daň z majetku vyššího než 1,76 milionu norských korun (3,66 milionu Kč) ve výši až 1,1 procenta, i když existují četné úlevy. Dělnická strana by daň ráda zachovala, konzervativci ji chtějí redukovat a Strana pokroku zrušit úplně.

Reuters doplňuje, že se nedá očekávat, že by volby něco změnily na zahraničněpolitickém směřování Norska, které patří k nejsilnějším podporovatelům Ruskem napadené Ukrajiny.

Právě bezpečnostní politika byla jedním z témat, které přispělo k tomu, že se Dělnická strana dokázala znovu dostat do čela průzkumů, v nichž začátkem roku zaostávala. V únoru se totiž do vlády nečekaně vrátil expremiér a bývalý šéf NATO Jens Stoltenberg, a sice na post ministra financí, což agentura označuje za „výraznou vzpruhu“ pro vládnoucí stranu.

Výsledky norských voleb v průběhu desetiletí:

