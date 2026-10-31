V Norsku našli tělo českého rybáře. Zmizel po zářijovém ztroskotání u Gripu

Podle policejního sdělení bylo tělo bez známek života objeveno v moři v katastru obce Vestvågøy v kraji Nordland v neděli 25. října.
„Tato osoba byla identifikována jako jeden ze tří lidí pohřešovaných po dřívějším ztroskotání lodi u ostrovů Grip,“ uvedl pro média operační velitel Espen Andrésen z policejního ředitelství Møre og Romsdal. Doplnil, že rodina oběti v České republice byla vyrozuměna bezprostředně po potvrzení totožnosti.
Čtveřice českých rybářů vyplula na moře z ostrova Averøy 18. září. Když se muži v dohodnutém čase nevrátili, rozběhla se rozsáhlá pátrací akce. Záchranáři záhy objevili jejich loď převrácenou v náročných vodách u souostroví Grip a na místě nalezli tělo prvního ze čtyř rybářů. Po zbývajících třech mužích pátrací složky pátraly další dva týdny, poté však policie operaci oficiálně ukončila s tím, že jsou považováni za mrtvé.
Dva muži zůstávají nezvěstní
Nyní nalezený muž byl podle norské policie objeven vzdušnou čarou více než 600 kilometrů daleko od místa původního ztroskotání.
Dva zbývající členové posádky jsou i nadále vedeni jako pohřešovaní. „Dva lidé ale stále nalezeni nebyli, nezbývá než doufat, že se postupně najdou i oni,“ poznamenal Andrésen. Zároveň však dodal, že obnova aktivního pátrání není na pořadu dne: „Jde o obrovské oblasti. Policie v této věci v současnosti nebude podnikat žádné další kroky, pokud se neobjeví nové skutečnosti.“
Případ podle zprávy NRK v Norsku opět otevřel širší debatu o bezpečnosti námořní turistiky. Státní komise pro vyšetřování nehod (Statens havarikommisjon) navrhuje zpřísnění pravidel pro pronájem lodí a povinnou instalaci sledovacích zařízení na palubách. Norské úřady připomínají, že jen za letošní rok přišlo v tamních vodách o život sedm zahraničních rybářských turistů.