V Norsku zemřeli dva Češi, neštěstí se stalo při plavbě na moři

„Můžeme s lítostí potvrdit úmrtí dvou českých občanů v Norsku. K neštěstí došlo během pobytu na moři v oblasti Smöla. Naše ambasáda v Oslu je v kontaktu s místními úřady i rodinami zemřelých a poskytuje potřebnou součinnost,“ uvedl Čörgő.
Norský server Tidens Krav informoval o pátrání na západní straně ostrova Smöla, které se uskutečnilo v noci na pondělí poté, co se rekreační loď se třemi zahraničními turisty nevrátila ve smluvený čas.
Všichni tři muži ve věku 50 až 60 let, kteří tvořili posádku lodi, byli podle serveru nalezeni mrtví, jejich těla vyzvedl vrtulník. Rybářská loď, na které se plavili, byla převrácená. Co přesně se stalo, není podle serveru jasné. Případ vyšetřuje policie.