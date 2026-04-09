„Po dohodě s norskou záchrannou službou jsme rozhodli o ukončení záchranné akce. Jakmile se zlepší počasí, týmy se do oblasti vrátí a zaměří se na nalezení těla,“ uvedl úřad guvernéra Špicberků.
Ten oznámení o pohřešovaném Čechovi na sólové výpravě obdržel v pondělí. Muž se naposledy ozval ve čtvrtek 2. dubna, když mířil směrem k Sørkappu na jihu souostroví. Jeho trasa vedla přes oblast Russefjella.
Vše naznačuje, že pohřešovaným je známý český polárník Miroslav Jakeš, narozený v roce 1951. Pro iDNES.cz to řekl zdroj obeznámený se situací. Jakeš v roce 1993 jako první Čech došel pěšky na severní pól a dlouhodobě se věnoval expedicím v extrémních podmínkách.
Záchranáři vyslali už v pondělí večer vrtulník, ale po lyžaři nenašli žádné stopy. V dalších dnech pokračovali v pátrání společně s dobrovolníky z Červeného kříže v Longyearbyenu, nepříznivé počasí jim však opakovaně znemožnilo přistání v terénu.
Muž zřejmě spadl do ledovcové trhliny na ledovci Skilfonna jižně od Russefjella. Přesné místo se podařilo určit, ale samotného lyžaře zatím nikdo nenašel. Záchranné týmy plánují návrat do oblasti, jakmile to počasí dovolí.
Na Jakešových webových stránkách se uvádí, že polárník v termínu od 16. do 27. března pořádal na Špicberkách lyžařskou výpravu na jih od Longyerbyenu. Teploty v oblasti mohou nyní podle popisku expedice silně kolísat, od několika stupnů pod nulou až pod -20°C.