Norsko poskytlo Srbům spyware na sledování zločinců, použili ho na novináře

Ve dvou případech posloužil k odemknutí telefonů počítačový program izraelské společnosti Cellebrite DI Ltd. Srbský spyware, který Amnesty nazvala „NoviSpy“ poté utajeně zkopíroval obsah displeje mobilních telefonů, zkopíroval kontakty a nahrál je na vládou kontrolovaný server, uvádí zpráva.

„V mnoha případech aktivisté a novinář nahlásili známky podezřelé aktivity na svých mobilních telefonech přímo po rozhovorech se srbskou policií a bezpečnostními orgány,“ uvedla Amnesty.

Srbské ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničí a zpravodajská služba BIA nereagovaly na žádosti o vyjádření.

Programy firmy Cellebrite rozsáhle používají orgány mnoha zemí, včetně amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) k odemykání smartphonů a hledání důkazů.

Marketingový ředitel Cellebrite David Gee uvedl, že obvinění Amnesty vyšetřuje. „Pokud by tato obvinění byla přesná, mohlo by to být potenciálně v rozporu s naší licenční smlouvou s koncovým uživatelem,“ řekl Gee agentuře Reuters. Pokud by tomu tak bylo, Cellebrite by mohl pozastavit používání své technologie srbskými úřady.

Umístění špionského programu do zařízení „naprosto není to, čemu se věnujeme“, ujistil Gee. Dodal, že Cellebrite začal kontaktovat srbské představitele, ale odmítl poskytnout další podrobnosti.

Jeden z aktivistů uváděných ve zprávě Amnesty řekl, že si všiml, že kontakty z jeho mobilu byly exportovány bezprostředně po schůzce s představiteli BIA. Aktivista řekl Reuters, že ukázal svůj telefon expertům, kteří zjistili, že spyware NoviSpy exportoval jeho kontakty a odeslal soukromé fotografie na server kontrolovaný BIA.

Srbsko podle Amnesty získalo od společnosti Cellebrite program k prolamování mobilních telefonů jako součást širšího balíčku pomoci, který má zemi pomoci splnit požadavky na integraci do Evropské unie.

Tento balíček, který zaplatila norská vláda a který spravoval Úřad OSN pro projektové služby (UNOPS), byl poskytnut srbskému ministerstvu vnitra v letech 2017 až 2021 s cílem pomoci Srbsku v boji proti organizovanému zločinu, uvádí zpráva.

Norská vláda dočasně zastavila dodávky zařízení Cellebrite do Srbska v roce 2018, uvedla Amnesty. Norské velvyslanectví v Bělehradě také vyjádřilo obavy ohledně programu, dodala zpráva, ale UNOPS nakonec dodal zařízení v červnu 2019.

„Tvrzení uvedená ve zprávě jsou alarmující. Pokud jsou správná, tak je to nepřijatelné,“ řekla Reuters náměstkyně norského ministra zahraničí Maria Varteressianová.

„Koncem tohoto měsíce se setkáme se srbskými úřady a také s UNOPS, abychom získali další informace o této záležitosti,“ uvedla diplomatka. „Očekáváme, že UNOPS obvinění prošetří,“ dodala.

UNOPS v prohlášení uvedl, že zprávu Amnesty uvítal, a dodal, že od roku 2017 používá „další zdokonalené mechanismy pro hodnocení a zmírňování potenciálních nepříznivých účinků“. Tato opatření ale blíže neupřesnil, napsal Reuters.