Nosit roušku je příjemnější než smrt, vzkázal guvernér New Jersey Phil Murhpy

Trenton (USA) Guvernér amerického státu New Jersey Phil Murhpy si příliš nebral servítky, když na čtvrteční tiskové konferenci dostal dotaz ohledně lidí, kterým už se nechce neustále nosit roušku. Obyvatelům vzkázal, že mnohem nepříjemnější než si zakrývat obličej je umřít. V jeho státě při zhoršující se epidemické situaci platí řada karanténních opatření včetně plošného nařízení ohledně roušek.

„Více, co je doopravdy nepohodlné a otravné? Když umřete,“ řekl Murphy. Reagoval na otázku, v níž zástupce médií naznačoval, že mnoho lidí už nošení roušek unavuje a že to považují za „nepohodlné a otravné“. „Není to napořád. Momentálně nemůžeme polevit a zkrátka lidi žádáme, aby zatli zuby,“ dodal demokratický guvernér.



New Jersey v těchto dnech podobně jako většina amerických států zažívá prudký nárůst denních počtů nákaz, byť zatím nehlásí vyšší přírůstky než na jaře. Přibývá zde skoro 3000 potvrzených infekcí koronavirem denně, přičemž míra pozitivity testů už se pohybuje kolem deseti procent. Od začátku října se také ve státě s necelými devíti miliony obyvatel více než ztrojnásobil počet lidí hospitalizovaných s covidem-19 na bezmála 2000.

New Jersey governor Phil Murphy telling it like it is... pic.twitter.com/bWfz0CNeGO — Rex Chapman (@RexChapman) November 13, 2020

Místní obyvatelé musí aktuálně roušky nosit ve veřejné dopravě, obchodech a dalších podnicích a také na pracovišti, pakliže jsou tam v blízkosti dalších lidí. Ve čtvrtek vstoupilo v platnost nové nařízení, které omezuje provoz barů, restaurací nebo kasin a zakazuje mládežnická sportovní utkání.

„V této chvíli svádíme tuhý boj. Jsme stále ve válce a dokonce to platí mnohem víc než před měsícem či dvěma,“ uvedl Murphy. Obyvatele vyzval, aby rizika brali vážně. „Musíme vás požádat, abyste omezili (oslavy dne) díkůvzdání. Prosím, omezte jakékoli soukromé sešlosti. Prosím, noste pokrývky obličeje. I když toho máte plné zuby, čemuž se nedivím, mám toho taky plné zuby, musíte je nosit,“ citoval jej web televize NBC News.