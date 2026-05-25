Letadlo EasyJet muselo nouzově přistát v Římě. Cestující měl v kufru powerbanku

  7:41
Letadlo společnosti EasyJet na cestě z egyptské Hurgady do Londýna musel tento týden nouzově přistát v Římě. Důvodem bylo zjištění, že v zavazadle jednoho z cestujících uloženém v nákladovém prostoru je powerbanka připojená k nabíjení, uvedl web zpravodajské televize BBC.
Kapitán se podle aerolinek rozhodl let odklonit preventivně kvůli bezpečnostním pravidlům, protože lithium-iontové baterie v přenosných nabíječkách mohou představovat riziko požáru. Letadlo bezpečně přistálo na římském letišti Fiumicino a let pokračoval až následující den.

O přenosné nabíječce informoval posádku sám cestující. Mnohé letecké společnosti zpřísnily pravidla týkající se powerbank a často vyžadují, aby byly v příručním zavazadle. Pravidla společnosti EasyJet navíc stanoví, že používání powerbank při letu je zakázáno.

Mluvčí aerolinek uvedl, že letadlo bezpečně přistálo a cestující vystoupili podle běžného postupu. Společnost jim zajistila ubytování v hotelu a stravu.

Rizika spojená s lithium-iontovými bateriemi v powerbankách už vedla k několika incidentům. V listopadu 2025 začal na mezinárodním letišti v Melbourne hořet oděv muže, kterému se v kapse vznítila powerbanka. Utrpěl kvůli tomu popáleniny na noze a na prstech.

V lednu téhož roku označily úřady powerbanku za pravděpodobnou příčinu požáru, který zničil osobní letadlo v Jižní Koreji a při němž utrpěli tři lidé lehká zranění.

