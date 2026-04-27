Výbuch bomby v Severním Irsku oživil obavy z násilí katolických radikálů

Autor: ,
  17:06
V sobotu pozdě večer vybuchla před policejní stanicí v Severním Irsku bomba nastražená v dodávce. Tamější bezpečnostní složky jsou od té doby v pohotovosti a netají obavy z možného oživení násilí motivovaného nenávistí katolických nacionalistů k protestantům loajálním Velké Británii. Incident si nevyžádal žádné mrtvé ani zraněné.
Fotogalerie4

Vyšetřování výbuchu bomby v Severním Irsku (26. dubna 2026) | foto: AP

Vozidlo se zařízením s plynovou lahví v kufru pachatel či pachatelé unesli před nedělní půlnocí v oblasti Twinbrook na západě obce Dunmurry. Řidiči nařídili dojet před stanici a dodávku tam nechat, kvůli čemuž policie spustila poplach a evakuovala okolní domy. Zahájila také vyšetřování pokusu o vraždu, které vede její jednotka pro vyšetřování terorismu. V oblasti došlo i na dočasnou evakuaci místních obyvatel.

Vyšetřování výbuchu bomby v Severním Irsku (26. dubna 2026)
4 fotografie

„Policisté odvedli do bezpečí několik lidí, včetně dvou kojenců, když vtom zařízení explodovalo, vozidlo pohltily plameny a úlomky se rozletěly do všech stran,“ řekl zástupce policejního náčelníka Bobby Singleton. Ten útok popsal jako nesmyslný a bezohledný s tím, že řidič dodávky utrpěl silný psychický šok. Teroristická hrozba podle něj zůstává vysoká. Britský ministr pro Severní Irsko Hilary Benn výbuch odsoudil jako nestydatý a zbabělý.

Přestože policie ještě vyšetřování neuzavřela, z útoku podezírá Novou Irskou republikánskou armádu.

Policie připomněla incident se stejným scénářem z března, kdy při pokusu o útok na další policejní stanici v Lurganu, zhruba 20 kilometrů jihozápadně od města Dunmurry, někdo použil podomácku vyrobenou, leč zcela funkční bombu.

Dva maskovaní muži podle úřadů také zastavili řidiče dodávky, umístili zařízení do kufru jeho auta a pod pohrůžkou zbraní jej přinutili odvézt bombu ke stanici. Policisté pak po evakuaci přibližně stovky domů provedli řízenou explozi. Za útokem podle nich mohou stát opoziční republikánské skupiny snažící se vyvolat strach.

Velkopáteční či Belfastská dohoda z dubna 1998 do značné míry ukončila tři dekády trvající násilí mezi republikánskými nacionalistickými skupinami stavějícími se proti britské nadvládě a těmi, které chtějí zachovat vazby regionu na zbytek Británie.

V květnu 1998 – v době, kdy se vedla složitá jednání směřující k míru – se od Irské republikánské armády (IRA) odštěpili zastánci tvrdé linie. Ti stáli za vůbec nejhorším atentátem v historii Severního Irska, který 15. srpna zabil 1998 ve městě Omagh ležícím zhruba 100 kilometrů západně od Belfastu 29 lidí. I v dalších letech pak Pravá IRA stála za dalšími útoky. Od roku 2012 se spojila s dalšími radikály v takzvané Nová IRA, jež nadále podniká útoky.

Vstoupit do diskuse

Komentář

Maraton pod dvě hodiny. Dočkáme se i další mety, nebo se blížíme hranici biologických limitů?

Sabastian Sawe v cíli Londýnského maratonu.

Babiš v Ázerbájdžánu: Česko stojí ve frontě na plyn, pro Baku jsme prioritní partner

Premiér Andrej Babiš a prezident Ázerbájdžánské republiky Ilham Alijev na...

Uspěje i v závodním autě? Ledecká pojede ženskou rallye veteránů

Ester Ledecká na tiskové konferenci ke shrnutí uplynulé sezony.

EET 2.0 je připravena, obstrukce opozice nečekám, sdělila Schillerová

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...

VZP chce rychleji zavádět nové technologie. Dočasně je uhradí, sází i na AI

Tisková konference Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) na téma strategie...

Větší letadla, nové přímé spoje. Vláda chce rozšířit dráhu karlovarského letiště

Tisková konference Andreje Babiše a Karla Havlíčka během jejich návštěvy v...

„Školství řídí nadnárodní elity.“ Ševčíkova akce ve Sněmovně kritizovala inkluzi

Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Miroslav Ševčík. (27....

Komentář

Stropování cen, trh a socialismus? Jak teď čerpací stanice reagují na vývoj na burze

ilustrační snímek

Humor, i ten černý, jako sérum proti splínu. Odešel malíř Pavel Matuška

Pavel Matuška vystavil Usmívání opět na kosteleckém Novém zámku. (2024)

Nekrolog

Jak dva světy – Sojuz a Apollo. Václav Hybš se nebál undergroundu

Václav Hybš

Moskvu zasáhla pozdní sněhová bouře, podobně na tom byla v roce 1880

Zasněžený chrám Vasila Blaženého na Rudém náměstí v Moskvě (27. dubna 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.