Masová vražda internetu: útok na Novém Zélandu byl naplánován pro sociální sítě

PRAHA O pátečním útoku na Novém Zélandu se mluví jako o masové vraždě internetu. Australský útočník Brenton Tarrant celý čin avizoval na sociálních sítích a následně ho vysílal živě. Celý přenos byl na internetu hojně sdílen. Sociální sítě byly zastiženy nepřipravené, jelikož nepomohly tragédii předejít.

Při páteční střelbě ve dvou mešitách na Novém Zélandu zahynulo nejméně 49 lidí. Hlavním podezřelý je 28letý Australan Brenton Tarrant, který byl ihned po útoku zadržen a v sobotu byl před soudem obžalován z vraždy.

Deník The New York Times upozorňuje na to, že nešlo o klasický teroristický útok. „Jeden jeho aspekt zcela vyčníval. Oproti tragickým událostem z posledních let v něm od začátku do konce hrály klíčovou roli sociální sítě,“ stojí v deníku. O události se tak píše jako o prvním útoku, který byl pro internet přímo naplánován.

Útoky na mešity v novozélandském městě nechal jejich pachatel, australský neonacista Brenton Tarrant, vysílat živě. Podle serveru Bellingcat avizoval útočník svůj čin již dříve na krajně pravicových webových stránkách, kde šířil svůj manifest. „Jeho napojení na online radikální scénu odhaluje znepokojivý trend současného terorismu,“ konstatuje investigativní web.

Australský terorista si na sociálních sítích našel celou řadu podporovatelů, která pak incident na internetu sdílela. Facebook, Twitter ani Youtube podle kiritků nedokázaly dostatečně reagovat, když včas nezabránili rozšíření teroristických záběrů. Na toto nařčení odpověděl Facebook na Twitteru. „Během pátku jsme smazali 1,5 milionů videí a dalších 1,2 milionů jsme odstranili během jejich nahrávání na internet,“ napsala společnost.

„Cílem teroristů není dosáhnout vojenských úspěchů, ale vzbudit pozornost a donutit svět, aby uslyšel a přijal jejich motivy k činu,“ píše sociolog Mark Jurgensmeyer ve své knize Teror v mysli Boží. Na to reaguje server Bellingcat, který říká, že teroristé si proto nevybírají policisty, vojáky, ale civilisty, aby vzbudili v lidech strach. A to se Tarrantovi opravdu povedlo.

Podle doposud známých informací nejdříve osmadvacetiletý Australan oznámil svůj záměr na fóru 8chan, kam přidal obrázky použitých zbraní již několik dní před útokem. Dále také zveřejnil více než sedmdesátistránkový manifest a posléze i odkaz na facebookovou stránku, kde probíhal živý přenos ze samotného útoku, a to pomocí kamery, kterou měl upevněnou na své helmě.



„Manifest je důkaz toho, že se útočník ve vodách internetu vyznal,“ vysvětluje Bellingcat. Podle investigativního serveru byl složitý text plný takzvaného shitpostingu, které má za cíl zmást neznalého čtenáře a novináře.

Teror na Facebooku

Že si útočník vybral 8chan, není náhoda – známý je jako jeden z nejtemnějších částí běžně dostupného internetu a za pět let své existence se toto fórum bez pravidel, založené jako revolta vůči údajně málo volnému 4chanu, stihlo potýkat s mnoha kontroverzemi včetně dětské pornografie, aféře známé jako Gamergate a stala se také podle mnohých hnízdem pro příznivce takzvané alt-right. Mnozí anonymní uživatelé měli podle serveru National Post útok Brentona přímo podporovat nebo ho nazývat novým Breivikem.

Protože 8chan není administrátorsky téměř nijak organizován, stačilo málo, aby se streamované video začalo okamžitě rozšiřovat po tradičních sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram, Youtube a Twitter.

Sociální platformy začaly video mazat. Twitter i Instagram odstranily útočníkovy účty, na němž sdílel i odkazy na stažení svého manifestu. YouTube krátce po útoku oznámil, že intenzivně pracuje na odstranění „šokujícího a brutálního obsahu“.

Avšak i to nestačilo na to, aby se video šířilo i hodinu poté. Tento fakt otevřel otázky, do jaké míry jsou vůbec sociální sítě schopny podobný obsah detekovat a mazat. „Sociální sítě toto nemají za svou prioritu,“ tvrdí Lucinda Creigtonová z platformy Counter Extremism Project.

Podle expertů mazání příspěvků je rychlé a snadné. Větší problém však nastává ve chvíli, kdy dojde na živě vysílaná videa. „Zatím nemáme efektivní umělou inteligenci, která by tento typ videí potlačila,“ řekl Dipayan Ghosh, bývalý člen týmu společnosti Facebook.

Technologické firmy se snaží postupně vyvíjet stále dokonalejší nástroje na podchycení propagace teroristických činů. O útoku na Novém Zélandu se však mluví jako o vůbec prvním teroristickém činu, který byl podle NYT masová vražda internetu a pro internet.