Nová evropská stíhačka žije. Po krachu projektu přebírají otěže německé firmy

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  15:13aktualizováno  15:13
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Novou evropskou stíhačku bude vyvíjet aliance šesti německých firem spolu s evropským výrobcem letadel Airbus a evropským výrobcem raket MBDA. Mluvčí Airbusu uvedl, že oficiálně bude spolupráce na projektu stíhačky šesté generace podepsána ve čtvrtek na mezinárodním leteckém veletrhu v Berlíně.
Německý kancléř Friedrich Merz (uprostřed) a generální ředitel společnosti...

Německý kancléř Friedrich Merz (uprostřed) a generální ředitel společnosti Airbus Guillaume Faury (vpravo) stojí vedle dronu Airbusu „Bird Of Prey“ během leteckého veletrhu (ILA) v Schönefeldu. (10. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Německý kancléř Friedrich Merz s vojáky u letadla během zahájení leteckého...
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Nové evropský stíhačky měly původně vyvíjet francouzský Dassault Aviation, Airbus a španělská společnost Indra.

„Další informace poskytnou partnerské společnosti při oficiálním podpisovém ceremoniálu, který se bude konat ve čtvrtek 11. června v rámci letošního veletrhu ILA (International Air Show) v Berlíně,“ uvedla firma Airbus.

Skupinu Team Gen 6 tvoří kromě společnosti Airbus evropský výrobce raket MBDA a šest německých společností: Hensoldt, Diehl Defence, MTU Aero Engines, Liebherr, Autoflug a Rohde & Schwarz.

Projekt společné stíhačky spustily v roce 2017 Německo a Francie, ke spolupráci se později připojilo Španělsko. Plánovaný stroj šesté generace měl od roku 2040 nahradit francouzské stíhačky Rafale a bitevník Eurofighter, na jehož vývoji a výrobě se vedle Německa a Španělska podílely také Británie a Itálie.

Projekt provázely komplikace a neshody týkající se jednotlivých kompetencí, technologií a rozdělení činností. Koncem roku 2022 se sice dvojice hlavních firem Dassault a Airbus dohodla na jeho pokračování, spory to však neukončilo.

Letos v únoru německý kancléř Friedrich Merz smysl vývoje evropské stíhačky šesté generace zpochybnil, stejně jako to, zda bude pilotovaná stíhačka v budoucnu potřebná. Konečné náklady na vývoj se odhadovaly na zhruba 100 miliard eur (asi 2,4 bilionu Kč). Tento týden v pondělí Paříž a Berlín potvrdily, že projekt se ve spolupráci firem Dassault a Airbus neuskuteční.

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