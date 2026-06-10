Nová evropská stíhačka žije. Po krachu projektu přebírají otěže německé firmy

Nové evropský stíhačky měly původně vyvíjet francouzský Dassault Aviation, Airbus a španělská společnost Indra.
„Další informace poskytnou partnerské společnosti při oficiálním podpisovém ceremoniálu, který se bude konat ve čtvrtek 11. června v rámci letošního veletrhu ILA (International Air Show) v Berlíně,“ uvedla firma Airbus.
Skupinu Team Gen 6 tvoří kromě společnosti Airbus evropský výrobce raket MBDA a šest německých společností: Hensoldt, Diehl Defence, MTU Aero Engines, Liebherr, Autoflug a Rohde & Schwarz.
Projekt společné stíhačky spustily v roce 2017 Německo a Francie, ke spolupráci se později připojilo Španělsko. Plánovaný stroj šesté generace měl od roku 2040 nahradit francouzské stíhačky Rafale a bitevník Eurofighter, na jehož vývoji a výrobě se vedle Německa a Španělska podílely také Británie a Itálie.
Projekt provázely komplikace a neshody týkající se jednotlivých kompetencí, technologií a rozdělení činností. Koncem roku 2022 se sice dvojice hlavních firem Dassault a Airbus dohodla na jeho pokračování, spory to však neukončilo.
Letos v únoru německý kancléř Friedrich Merz smysl vývoje evropské stíhačky šesté generace zpochybnil, stejně jako to, zda bude pilotovaná stíhačka v budoucnu potřebná. Konečné náklady na vývoj se odhadovaly na zhruba 100 miliard eur (asi 2,4 bilionu Kč). Tento týden v pondělí Paříž a Berlín potvrdily, že projekt se ve spolupráci firem Dassault a Airbus neuskuteční.