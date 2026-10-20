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Nová studie o El Niñu přináší katastrofická čísla, kolik lidí kvůli němu zemře

  7:06aktualizováno  7:06
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Silnice poblíž lyžařského střediska Valle Nevado nedaleko Santiaga během...

Silnice poblíž lyžařského střediska Valle Nevado nedaleko Santiaga během mimořádně bohaté sněhové sezony. Tu podle chilské meteorologické služby ovlivnila jedna z nejsilnějších epizod El Niño za poslední desetiletí. (12. října 2026) | foto: Reuters

Záchranáři nesou orangutana zachráněného na plantáži palmy olejné zasažené...
Čekání na potravinovou pomoc, kterou v honduraském takzvaném Suchém koridoru...
Turisté si užívají sníh u lanovky v lyžařském středisku Valle Nevado nedaleko...
Pracovník městských služeb rozřezává strom, který v Santiagu vyvrátily bouře...
23 fotografií
Klimatologové v nové studii zdůrazňují drastické následky probíhající fáze El Niño. Iniciativa Climate Impact Lab uvádí, že extrémní počasí, které jev působí, může zapříčinit smrt přes 450 000 lidí. Lidstvo se navíc bude muset přizpůsobit extrémním teplotám, které budou podle výzkumníků do dvaceti let novou normou.

Již několik měsíců probíhající neobvykle silný jev El Niño ovlivňuje počasí podél rovníku. Jihovýchodní Asii sužují požáry a hustý smog, zatímco na opačné straně Tichého oceánu zuří silné bouře, zapřičiňující povodně nebo třeba rozkvetení pouště Atacama, která je považována za nejsušší místo na planetě.

Silné požáry, jež zasáhly vegetaci na indonéském ostrově Sumatra a části Bornea a Nové Guineje, se pokouší zkrotit více než šedesát tisíc hasičů. Kouř proniká do dalších částí Asie a jen v Indonésii způsobuje respirační problémy u několika set tisíc lidí, informuje agentura AFP.

Silnice poblíž lyžařského střediska Valle Nevado nedaleko Santiaga během mimořádně bohaté sněhové sezony. Tu podle chilské meteorologické služby ovlivnila jedna z nejsilnějších epizod El Niño za poslední desetiletí. (12. října 2026)
Záchranáři nesou orangutana zachráněného na plantáži palmy olejné zasažené požáry u vesnice Laman Satong v provincii Západní Kalimantan. Rozsáhlé požáry, které od července sužují především Borneo a Sumatru, mohou podle indonéské vlády trvat až do listopadu a zhoršuje je silný jev El Niño. (30. září 2026)
Čekání na potravinovou pomoc, kterou v honduraském takzvaném Suchém koridoru rozdává Světový potravinový program. Vláda kvůli zhoršujícímu se suchu spojovanému s jevem El Niño vyhlásila stav nouze. (15. října 2026)
Turisté si užívají sníh u lanovky v lyžařském středisku Valle Nevado nedaleko Santiaga. Chile zažívá mimořádně bohatou sněhovou sezonu, kterou podle tamní meteorologické služby ovlivnila jedna z nejsilnějších epizod El Niño za poslední desetiletí. (12. října 2026)
23 fotografií

Extrémní následky El Niña

Jenže postupné následky jevu budou podle mezinárodní iniciativy Climate Impact Lab zaštítěné Univerzitou v Chicagu ještě mnohem drastičtější.

Fáze El Niño

Klimatologové v nové studii z letošního září odhadli, že následkem letošního supersilného jevu El Niño může po celém světě zemřít přes 451 000 lidí.

„Zpráva umožňuje odpovědným představitelům přesně zjistit, která akutní opatření mohou v nadcházejících měsících pomoci zachránit desítky tisíc lidských životů,“ řekl ke studii spoluzakladatel Climate Impact Lab Michael Greenstone.

Na analýze se podíleli vědci z University of Chicago, Kalifornské univerzity v Berkeley a Rhodium Group. Výsledky zatím nebyly publikovány v recenzovaném časopise; autoři uvedli, že odborný článek s plnou metodikou teprve připravují.

Vedra, nemoci i hlad

Iniciativa zároveň podotýká, že na základě stále drastičtějších predikcí probíhající fáze El Niño očekává další růst tragických čísel. Jev způsobující oteplování patrně ještě zvedne letní teploty, které už tak patří v posledních letech k rekordním.

Vedra a s nimi spojená úmrtí podle nich zasáhnou především rozvojové a tropické země. Studie uvádí, že v příštích šesti měsících nejhůře postihnou Nigérii, Indonésii, Súdán, Indii či Brazílii. V první dvacítce zemí jsou také Spojené státy americké, kde vědci odhadli, že extrémní teploty způsobí úmrtí přibližně 3 500 lidí.

S jevem jsou dle zprávy vedle přímých dopadů extrémních veder nebo silných dešťů spojená i další rizika – šíření nemocí, ztráta životního prostoru nebo potravinová nejistota. V příštím roce by mohla postihnout až padesát milionů lidí, zdůrazňuje Světový potravinový program.

Oteplování vyžaduje adaptaci

Fáze El Niño je pouze jednou z částí přirozeného komplexního cyklického jevu v oblasti Tichého oceánu. Během ní se oteplují vody ve východní a naopak ochlazují vody v západní části Pacifiku, což vyvolává dramatické změny počasí v Americe a Asii. Dopady se ale postupně přelévají takřka na celou planetu.

Mapa s předpovědí vývoje odchylky teploty povrchu moře založená na souboru několika modelů (srpen 2026) | foto: WHO

Letošní teplá fáze však překonala dosavadní rekordy. Vědci uvádějí, že může být výrazně silnější než předchozí epizody. Posilování jevu a stále drastičtější následky jsou navázané na globální oteplování, které jev dále přiživuje a zvyšuje riziko dalších extrémních teplot.

Predikce je ale dle iniciativy pouze nahlédnutím do budoucnosti, která lidstvo čeká, pokud nepřijme dostatečná adaptační opatření.

Teploty, které jsou dnes extrémní, budou během dvaceti let novou normou, upozorňují výzkumníci americké iniciativy. Lidstvo se tedy bude muset ve vlastním zájmu vyšším teplotám přizpůsobit a lépe plánovat, například přesnějšími předpovědmi nebo dostupnějšími metodami chlazení pro velké skupiny obyvatel.

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