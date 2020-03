Nová vláda ‚v rukavičkách‘. Čaputová přijala demisi vlády, poslanci přísahali s rouškami

Bratislava S rouškou na tváři a s ochrannými rukavicemi v pátek noví slovenští poslanci skládali slib na ustavující schůzi parlamentu, která byla svolána necelé tři týdny po únorových volbách. Jednání Národní rady kvůli pandemii nového koronaviru provázela mimořádná opatření. Po skončení schůze parlamentu prezidentka Zuzana Čaputová večer přijala demisi dosluhující vlády Petera Pellegriniho. Také oni dva měli při ceremoniálu na tváři ochrannou roušku a na rukou rukavice. V sobotu hlava slovenského státu jmenuje nový kabinet premiéra Igora Matoviče.

Budova parlamentu byla v pátek uzavřena pro veřejnost, přímý přenos z úvodní části schůze odvysílal veřejnoprávní Rozhlas a televize Slovenska na svém hlavním televizním kanálu. Šéfem sněmovny poslanci už odpoledne podle očekávání zvolili kandidáta nové koalice Borise Kollára.



První schůze poslanců se podle ústavy musí uskutečnit do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Při skládání slibu poslanci v souladu s jednacím řádem položili ruku na ústavu, pak podali ruku úřadujícímu šéfovi parlamentu a složení slibu potvrdili svým podpisem. Přímo do jednacího sálu kancelář parlamentu instalovala stojan s prostředkem na dezinfekci rukou. Mandát si nepřevzal bývalý prezident a šéf jedné ze stran nové koalice Andrej Kiska. Exprezident již dříve v tomto týdnu ohlásil, že se mandátu vzdá. Zdůvodnil to potížemi se srdcem.

Křesla ve 150členné sněmovně si rozdělilo šest stran a hnutí. Čtyři z nich se dohodly na vytvoření vládní koalice, která má v parlamentu 95 křesel. Tato výrazná většina koalici umožní bez pomoci opozice prosadit také změny ústavy. Nastupující premiér Matovič, jehož protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) přesvědčivě vyhrálo volby se ziskem 25 procent hlasů, chce změnou ústavy dosáhnout například zavedení plošných prověrek soudců. Slovenské soudnictví od minulého týdne čelí největší korupční kauze v novodobých dějinách země; policie po raziích obvinila 13 soudců z korupce a z dalších trestných činů.



Nová koalice obstála v prvním důležitém hlasování sněmovny. Do jejího čela poslanci v tajné volbě zvolili předsedu populistického hnutí Jsme rodina Kollára. Proti jeho zvolení předsedou Národní rady se předem postavil expremiér a šéf sociálních demokratů (Směr-SD) Robert Fico, který v rozpravě zmínil také společnou fotografií Kollára s členy slovenského podsvětí.

O někdejších kontaktech Kollára na přední členy bratislavského podsvětí informoval slovenský tisk již po jeho vstupu do politiky v roce 2016. Do médií tehdy unikly také kopie dokumentů kontrarozvědky z roku 1990, že se Kollár podílel na dovozu asi šesti kilogramů heroinu do tehdejšího Československa. Kollár, který vlastní lyžařské středisko na středním Slovensku a také třetí nejposlouchanější rozhlasovou stanici v zemi, nařčení z obchodování s drogami popřel. Hájil se také tím, že jednoho mezitím zavražděného člena slovenské mafie znal od dětství a že se nikdy nepodílel na nelegálních aktivitách.

V opozici po volbách skončila nejen krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, ale také Směr-SD, jejichž místopředsedou je Pellegrini. Směr-SD expremiéra Fica byl u moci s výjimkou necelých dvou let nepřetržitě od roku 2006.