Nové ohrožení: koronavirus nebezpečně mutuje. Přečtěte si odpovědi na nejpalčivější otázky

Londýn/Praha Světem se šíří zmutované varianty viru SARS-CoV-2 a snad ještě rychleji i obavy z nich. Největší pozornost vyvolal nový kmen odhalený v Británii. Spojené království se kvůli tomu ocitlo v izolaci. Podobnému problému čelí i Jihoafrická republika. Co o nových mutacích víme a máme se jich obávat?

Podle vědců není překvapivý samotný fakt, že virus SARS-CoV-2 mutuje, to je totiž běžně sledované chování. Za dobu pandemie výzkumníci zaznamenali podle britského zpravodajství BBC stovky genetických změn koronaviru po celém světě a většina z nich nemá žádné zásadní dopady.



Co nás má znepokojovat?

Znepokojivé jsou ty mutace, kvůli kterým se virus šíří rychleji. Nové kmeny se přizpůsobují podmínkám. Varianty, kterým se daří lépe, nahrazují starší typy. V Británii se stává dominantní ta mutace viru, která nejefektivněji proudí populací. Tento faktor je podle odborníků třeba důsledně sledovat i v dalších zemích. „Jistě se tato mutace bude šířit, vědecká komunita ji musí pozorovat a zjišťovat, jaké jsou její vlastnosti,“ komentoval pro list The New York Times Jesse Bloom, evoluční biolog z výzkumného centra v Seattlu.

Co víme o nových mutacích?

Anglická mutace byla poprvé zaznamenána 20. září v Kentu, uvádí server The Conversation. Téměř čtvrtina listopadových případů v Londýně byli podle BBC pacienti zasažení touto variantou koronaviru. V polovině prosince počet vystoupal na dvě třetiny. Nyní je nový kmen rozšířen po celé Británii kromě Severního Irska, největší výskyt je v jihovýchodní části země. Několik případů se z Británie přeneslo podle serveru Bloomberg i do Dánska, Holandska, Belgie a Austrálie.

To, že by virus byl o 70 % více nakažlivý, jak uvedl v neděli podle serveru BBC britský premiér Boris Johnson, zatím potvrzeno není. „Je velice brzy na to činit prohlášení… avšak z toho, co vidíme, je jasné, že se virus šíří velice rychle,“ řekl lékař Erik Volz z Královské univerzity v Londýně. „Šíří se rychleji než kterýkoli předešlý kmen viru,“ dodal.

Výzkumníci nalezli u anglické mutace sedmnáct důležitých genetických změn, z nichž sedm se týká tzv. špičky viru (spike protein) – části, která je zodpovědná za průnik viru do buněk. Přizpůsobené varianty covidu mohou dle BBC díky této změně snadněji pronikat do těla, což by mohlo v budoucnu představovat problém pro účinnost vakcín. „Zdá se, že jde o velice zásadní adaptaci,“ uvedl profesor Nick Loman, který se zabývá zkoumáním nových mutací.

Podle českého virologa Jiřího Černého by ale vakcína v ohrožení být neměla. „Jedna z těch mutací je i v tom ,spike‘ proteinu, na který je cílena většina vakcín, které jsou vyvíjeny, i ty dvě, které byly schváleny. Nicméně z výsledků, které zatím podali kolegové z Británie, to nevypadá, že by kmen byl k vakcínám rezistentní,“ zdůraznil vědec, který působí na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.

Jihoafrický kmen vykazuje podobné vlastnosti jako virus v Británii, vědci nicméně tvrdí, že stejný původ nemají. Varianta v Jihoafrické republice je podle NY Times zatím rovněž nedostatečně prozkoumaná, aby mohla být určena přesná rychlost šíření.

Jaké budou dopady na Českou republiku?

Odborníci tvrdí, že pokud by agresivní forma covidu zasáhla Česko, mohla by čísla nakažených vystoupat na hodnoty z dob vrcholu pandemie. Národní referenční laboratoř v rozhovoru pro server Lidovky.cz prozatím vyloučila, že by mutaci, kterou vědci objevili v Británii, zaznamenali i u nás. V Česku se rovněž vyskytují zmutované formy viru, britské variantě se však nepodobají.

Jsou nové mutace nebezpečnější?

Laboratorní výsledky naznačují, že žádná z nových variant není více nebezpečná než starší typy viru. Odborníci nezaznamenali větší smrtnost ani vážnější průběh onemocnění. Na druhou stranu samotný fakt, že se virus rychleji šíří populací, může způsobit zásadní problémy.

Budou na nové kmeny fungovat vakcíny?

Všechny podoby viru, které v současné době vědci sledují, funkčnost vakcín neohrožují. Odborníci upozorňují, že i to se může v budoucnu změnit. Virus díky tomu, že se vyvíjí a přizpůsobuje vnějším podmínkám, si může najít cestu, jak obejít očkování. Vakcíny by potom musely být aktualizovány podle genetických změn, stejně jako je tomu u očkování na sezonní chřipku.

Očkovací programy proti koronaviru mohou být spuštěny bez obtíží. „Nemusíme se obávat, že se objeví jedna zásadní mutace, která učiní veškerou imunitu a protilátky nepoužitelnými,“ poznamenává Bloom. „Takový proces trvá několik let a vyžaduje mnoho genetických obměn,“ dodává americký evoluční biolog.

Agresivní mutace bude vědecká obec bedlivě sledovat, podle BBC je proces hledání odpovědí na podstatné otázky na počátku.