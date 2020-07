Sebevědomé Rusko oznámilo, že brzy představí vakcínu proti covidu. Její vývoj přirovnává k vesmírným závodům

MOSKVA Rusové oznámili, že by světu mohli účinnou látku proti koronaviru představit už v první polovině srpna. Má to ovšem hodně „ale“. Svět pochybuje o stádiu, kde se vývin opravdu nachází. Tamní úřady přesto působí sebevědomě a srovnávají hledání vakcíny k vesmírným závodům z minulého století.

Ruské úřady podle serveru CNN pracují na tom, aby mohly vakcínu představit 10. srpna nebo dokonce dříve. K tomuto datu by chtěly mít látku, kterou vyvinul moskevský Gemaleyův institut, oficiálně schválenou pro veřejné použití. Lékaři a zdravotníci pracující v první linii by vakcínu měli dostat jako první.

„Připomíná to moment, kdy Sputnik letěl do vesmíru,“ uvedl Kirill Dmitrijev, šéf ruského Státního investičního fondu, který výzkum financuje. Odkázal tak na úspěšný start ruské rakety do vesmíru z roku 1957, která byla zároveň prvním krokem v dobývání vesmíru člověkem. „Američané byli překvapení, když o Sputniku slyšeli. S naší vakcínou je to stejné, Rusko jí vyvine jako první,“ uvedl Dmitrijev v narážce na legendární „vesmírné závody“ mezi Sovětským svazem a USA.



CNN ale uvádí, že Rusko zatím nezveřejnilo žádná vědecká data a záznamy o průběhu testování. V tuto chvíli je podle serveru nemožné ověřit jeho bezpečnost a efektivitu, o které jsou tamní výzkumníci podle všeho přesvědčeni. Obecně panují obavy, že především k testování na lidech zdaleka nedochází v míře potřebné k tomu, aby se dala vakcína označit jako efektivní.

Výzkumy jsou ve světě napřed

Ve světě dochází k testování desítek potenciálních očkovacích látek. Pouze několik z nich je ale testováno skutečně ve velkém měřítku a i u těch vědci uvádějí, že zbývá ještě hodně práce, než budou moci být schváleny. Řešením by podle serveru CNN mohl být například výběr lidí, kteří by se covidem nechali dobrovolně nakazit.

Zatímco některé výzkumy se dostaly už do třetí fáze testování nové vakcíny, ta ruská nedokončila ještě ani druhou část. Rusové hodlají tuto fázi ukončit 3. srpna a třetí fázi provést paralelně s očkováním zdravotnického personálu. Podle vyjádření ruských vědců proběhl vývoj tak rychle, protože se jedná o modifikovanou látku, která byla vytvořena už dříve k boji proti jiným nemocím.

Velký test zahájila v pondělí i americká biotechnologická společnost Moderna. Studie zvaná COVE se provádí na 30 000 dobrovolnících a jedná se o součást operace Warp Speed, která je zaměřená na urychlení vývoje, výroby a distribuce léků a vakcín určených k léčbě covidu-19. Federální vláda podpořila snahu Moderny o nalezení očkovací látky téměř miliardou dolarů (22 miliard korun) a vybrala ji jako první pro rozsáhlé testování na lidech.

Podle firmy dobrovolníci nebudou vědět, zda dostali léčebnou látku nebo placebo. Po podání dvou dávek budou vědci sledovat, která ze skupin vykazuje více infekcí, zejména v těch oblastech, kde se virus stále šíří. Podle dnešního sdělení firmy se s testováním začalo ve městě Savannah ve státě Georgia a bude pokračovat v sedmi desítkách dalších míst po celé zemi.

Jak napsala agentura AP, v USA je pro povolení vakcíny pro místní použití potřeba vlastní test. V příštích měsících začnou proto velké studie i na jiných pracovištích - bude se testovat látka vyvinutá na Oxfordské univerzitě, dále pak vakcína firmy Johnson & Johnson, vždy na 30 000 účastnících.