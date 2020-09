Novičok: příběh děsivého smrtícího jedu, o němž Rusko od počátku lhalo

Jak byl Skripal s dcerou otráven? Na veřejnost prosákly zatím dvě verze, jak se mohl Sergej Skripal a jeho dcera Julia otrávit Novičokem: 1. VERZE: DCEŘIN KUFR

Deník Daily Telegraph v minulém týdnu napsal, že britské zpravodajské služby pracují s možností, že nervovou látku někdo podstrčil do kufru jeho třiatřicetileté dcery ještě předtím, než opustila Moskvu. Zpravodajci podle listu pracovali s teorií, že toxická látka byla buď napuštěná do oblečení či kosmetiky, nebo byla ukryta v dárku, aby ji Skripalová otevřela až ve Velké Británii. Více zde: 2. VERZE: PRÁŠEK V AUTĚ

V neděli americká stanice ABC sdělila, že jed mohl být v podobě prášku umístěn ve ventilaci Skripalova auta. Britští představitelé mají nyní jasnější představu, jak byl útok proveden, sdělily zdroje ABC. Myslí si, že jed byl v práškové podobě a byl šířen z ventilace Skripalova BMW. Tři zástupci tajné služby televizi sdělili, že pro ně je zřejmé, že neurotoxin je ruského vojenského původu. „Je to látka z doby studené války, něco, o čem tvrdili, že to nikdy neměli,“ sdělil jeden ze zdrojů o Rusku. Více zde: