Británie oznámila nové sankce proti Rusku kvůli úmrtí ženy po otravě novičokem

Autor: ,
  14:13aktualizováno  14:13
Velká Británie oznámila nové sankce proti Rusku v souvislosti s vyšetřovací zprávou o úmrtí ženy, která byla v roce 2018 otrávena nervově paralytickou látkou novičok. Londýn si zároveň předvolal ruského velvyslance ve Spojeném království, což zdůvodnil „pokračujícími nepřátelskými aktivitami“ Moskvy.
Dawn Sturgessová na nadatovaném snímku

Dawn Sturgessová na nadatovaném snímku | foto: Profimedia.cz

Detektivové pátrají po kontejneru, který podle nich může být „zdrojem...
Údajní útočníci na Sergeje Skripala Alexander Petrov a Ruslan Boširov na...
Uzavřená přístupová cesta k místu, kde žila Dawn Sturgessová. (5. července 2018)
Detektivové pátrají po kontejneru, který podle nich může být „zdrojem...
40 fotografií

V Salisbury na jihu Anglie byl 4. března 2018 v té době neznámou látkou zasažen bývalý ruský tajný agent Sergej Skripal, který v Británii získal útočiště, a jeho dcera Julija. Dvojice byla v kritickém stavu hospitalizována, později se ale zotavila.

Na konci června 2018 se v Amesbury, asi deset kilometrů od Salisbury, zhroutili a následně byli převezeni do nemocnice Charlie Rowley a Dawn Sturgessová. Protiteroristická policie poté potvrdila, že pár byl také otráven novičokem. Otrávili se při manipulaci s kontaminovaným předmětem, asi nešťastnou náhodou. Podle médií šlo o uživatele drog. Sturgessová 8. července zemřela, Rowley byl z nemocnice propuštěn 20. července.

Bývalý soudce britského nejvyššího soudu Anthony Hughes, který předsedal vyšetřovacímu panelu, uvedl, že nade vší rozumnou pochybnost pokus o atentát na Sergeje Skripala v březnu 2018 provedli Rusové Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, kteří byli spolu se Sergejem Fedotovem členy tříčlenného týmu ruské vojenské rozvědky GRU. Všechna tato jména byla krycí.

Hughes dále uvedl, že podle závěrů vyšetřování operaci zřejmě schválil ruský prezident Vladimir Putin a že důkazy svědčící o tom, že se jednalo o útok ze strany ruského státu jsou drtivé. Naopak důkazy o tom, že by někdo jiný měl zájem na usmrcení Skripala, podle Hughese nejsou.

Putin je podle Hughese zároveň „morálně odpovědný“ za smrt Sturgessové. Vyšetřování také dospělo k závěru, že útoku by nezabránilo ani posílení bezpečnostních opatření, jako například umístnění bezpečnostních kamer kolem domu Skripalových. Novičok byl do Salisbury přivezen v parfémovém flakonu Nina Ricci, Sturgessová podle vyšetřování přežít nemohla, jelikož se látkou nastříkala, aniž věděla, že jde o nebezpečnou zbraň.

Nervově paralytickou látku novičok (nováček) označovanou svého času za nejmocnější chemickou zbraň světa podle ruského deníku Kommersant vyvinuli pracovníci ruského Státního vědecko-výzkumného ústavu organické chemie a technologie (GNIIOChT) koncem 80. let minulého století. Dostali za ni prý Leninovu cenu, jedno z nejvyšších sovětských státních vyznamenání.

Vstoupit do diskuse

Doporučujeme

Rudá Vídeň. Po první světové válce rakouská metropole politicky zrudla. A tomu odpovídala i architektura

Na počest starosty. Velkorysý sociální projekt Reumann-Hof ve Vídni navrhl...

Babiš může být brzy premiér, jmenování Turka je málo pravděpodobné, řekl Pavel

Prezident republiky Petr Pavel zahájil konzultace s kandidáty na posty ministrů...

Porodní asistentka Königsmarková dostane 700 tisíc jako náhradu újmy za stíhání

Porodní asistentka Ivana Königsmarková dostala za chybu při domácím porodu

Británie oznámila nové sankce proti Rusku kvůli úmrtí ženy po otravě novičokem

Dawn Sturgessová na nadatovaném snímku

Obviněná exšéfka unijní diplomacie Mogheriniová jako rektorka skončila

Federica Mogheriniová (7. listopadu 2025)

Požádal jsem, ať je na Turka přísný, ale spravedlivý, řekl Macinka Pavlovi

Na Hrad k prezidentu Petru Pavlovi dorazil i poslední dnešní kandidát, Petr...

Zemřel výtvarník Theodor Pištěk, za kostýmy k Amadeovi získal Oscara

Theodor Pištěk

Analýza

Zapomeňte na tanky. Evropa potřebuje pro válku s Ruskem železnici k Baltu

Premium
Liberečtí chemici nakládali v Liberci techniku, která pojede do estonského...

Váš otec mi zabil bratra! Novinář tvrdí, že v Paříži udeřil na Putinovu tajnou dceru

Dcera Vladimira Putina v ulicích Paříže

Praha přivítá nový InterContinental. Luxusní hotel vznikne v srdci města

Nový InterContinental vznikne v Jeruzalémské ulici v Praze. (4. prosince 2025)

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Posouzení muniční iniciativy je legitimní, řekl Zůna. O Ukrajině mluvil vyhýbavě

Generálporučík ve výslužbě Jaromír Zůna ministr v budoucí vládě. Hnutí SPD ho...

Rusko neprohraje, bylo by to nežádoucí, aktiva dostane zpět, řekl belgický premiér

Belgický premiér Bart de Wever

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.