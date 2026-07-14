Žena, kterou Trump dle poroty sexuálně napadl, dostala odškodné miliony dolarů

Tato platba – pět milionů dolarů přiznaných porotou plus úroky – odešla podle záznamů soudu v pondělí z účtu, na kterém byly peníze uloženy v úschově už od rozhodnutí poroty po dobu odvolacího řízení v očekávání soudního příkazu.
Carrollové advokátka Roberta Kaplanová v úterý potvrdila, že peníze dorazily na účet. „S potěšením oznamujeme, že obdržela odškodné, které jí přiznala porota,“ uvedla Kaplanová v prohlášení.
Newyorský soudce minulý týden vydal příkaz, podle něhož mohly být peníze 82leté Carrollové vyplaceny spolu s úroky, které narostly od vynesení rozsudku.
Právníci Carrollové o vyplacení odškodného požádali poté, co nejvyšší soud USA odmítl projednat odvolání proti tři roky starému rozsudku v občanskoprávním sporu. Trump se proti nařízení newyorského soudce odvolal k federálnímu odvolacímu soudu na Manhattanu.
Mluvčí Trumpova právního týmu v úterý podle agentury Reuters zopakoval prohlášení, které již vydal po rozhodnutí newyorského soudce: „Americký lid stojí za prezidentem Trumpem a požaduje okamžité ukončení všech honů na čarodějnice, včetně této frašky financované demokraty, kterou představují podvody Carrollové.“
Porota v roce 2023 dospěla k verdiktu u soudu, jehož se Trump neúčastnil a u kterého někdejší sloupkařka časopisu Carrollová vypověděla, že ji sexuálně napadl ve zkušební kabince luxusního obchodního domu na Manhattanu.
Ve své knize z roku 2019 popsala to, co sama označila za znásilnění před 23 lety. Trump, který v době vydání knihy vykonával první prezidentský mandát, ovšem trval na tom, že Carrollovou neznal, a nařkl ji, že se snaží propagovat své paměti na jeho úkor a že má politický motiv.
Trump se rovněž odvolává proti odškodnému ve výši 83 milionů dolarů za pomluvu, které Carrollové přiznala jiná manhattanská porota po soudním řízení v lednu 2024, při kterém Trump krátce vypovídal.