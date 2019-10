Novinářům Le Monde vadí ‚miliardář z Východu‘. Křetinský může změnit poměry v redakci, míní

PAŘÍŽ/PRAHA Zaručte nám svobodu. Právě to chtěli po majitelích vposledním měsíci novináři francouzského listu Le Monde. Vadí jim příchod českého miliardáře Daniela Křetínského do vlastnických struktur. Obavy o svobodu slova ale nejspíš nebyly hlavním problémem.

„My, novináři deníku Le Monde, jsme odhodláni bránit svou nezávislost a ochránit důvěru mezi námi a našimi čtenáři,“ stojí v záříjovém prohlášení zaměstnanců jednoho z nejčtenějších listů ve Francii. Důvod k tomuto prohlášení byl na první pohled jasný. Novináři se obávali, že s příchodem nového vlastníka– českého miliardáře Daniela Křetínského – by se mohly změnit poměry v redakci. Vše ale nemusí být tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát.

Deník Le Monde patří prakticky k francouzskému kulturnímu dědictví, přestože byl založen až v roce 1944. Je listem, který nejčastěji čtou levicověji smýšlející intelektuálové, a společně s deníky Libération a Le Figaro má největší náklad.

Po ekonomické krizi v roce 2008 se ale Le Monde dostal do finančních potíží a po dlouhých peripetiích s odprodejem jej získala trojice bankéřů – Xavier Niel, Matthieu Pigasse a Pierre Bergé –a z dramatické situace jej vytáhla.

Ve společnosti Société Editrice du Monde, vydávající mimo jiné ideník Le Monde, však ani jeden z nich nedržel kontrolní podíl. Největší část akcií (25 procent) totiž vlastnila takzvaná Pôle d’indépendance, skupina složená ze zaměstnanců a přátel deníku.

Zbylých 75 procent bylo rozděleno následovně: po 20 procentech drželi Niel, Pigasse a Bergé a 15 procent španělská společnost Prisa vydávající deník El País.

Nikomu tehdy nevadilo, že podíl ve francouzské společnosti má zahraniční firma. Přece jenom Le Monde nekontrolovala a v listu panoval klid. Situace se změnila až po smrti Pierra Bergého v roce 2017. Jeho podíl měli podle dohody rovným dílem odkoupit Niel aPigasse, kteří by tak získali 30procent a každý z nich by měl větší podíl než novináři Le Monde. Ani tehdy se ale nikdo onezávislost vlivného francouzského listu neobával. Bít na poplach začali novináři až o rok později.

Přichází cizinec

V září roku 2018 se totiž sám bankéř Matthieu Pigasse nacházel ve složité finanční situaci a přemýšlel o prodeji podílu v mediální skupině. Podle bývalého novináře deníku The Guardian Frederica Fillouxe měl Niel v plánu koupit Pigassův podíl, ale do obchodu vstoupil někdo jiný – Daniel Křetínský. Ten Pigassovi nabídl 50 milionů eur za 49 procent ve společnosti Le Nouveau Monde, která vlastní oněch 20 procent Société Editrice du Monde, a Pigasse na jeho nabídku kývl. A začalo drama.

„Sdružení novinářů Le Monde bude pozorně sledovat probíhající operace a jejich dopad na redakční nezávislost a na obraz Le Monde,“ uvedli novináři pracující pro francouzský list ve vydaném prohlášení, podle něhož náhle ohlášená změna byla pro redakci překvapením. A situace se ještě zhoršila, když Křetínský ve spolupráci s Pigassem oznámili, že koupí podíl španělské Prisy.

Následovaly desítky rozhovorů, prohlášení a vše vyústilo v otevřený dopis novinářů, který vyzýval majitele, aby se zaručili, že nebudou zasahovat do chodu deníku. Zároveň také žádali, aby do budoucna jakýkoliv prodej podílů v Société Editrice du Monde podléhal schválení Pôle d’indépendance, což by prakticky zablokovalo možnost prodeje a hodnota podílů by značně klesla. Proč?



Miliardář z Východu

Důvodů může být hned několik a do značné míry se pravděpodobně překrývají. Přestože Daniel Křetínský v době odkupu části Le Monde již vlastnil francouzské časopisy Elle, Marianne, Public nebo Art & Décoration, byl pro Francouze novým „miliardářem z Východu“, který se navíc „provinil“ tím, že vydělal značnou část svého jmění v uhelných elektrárnách.

„Když najednou přijde někdo z východu, z malé země a snaží se získat největší francouzské noviny, je to pro francouzskou kulturní elitu šok,“ řekl minulý týden v rozhovoru pro server Hlídací pes novinář deníku Libération Jérôme Lefilliâtre, podle kterého je Česko v myslích Francouzů stále trochu Ruskem. „Upřímně řečeno, dá se to asi považovat i za ukázku naší francouzské arogance.“

Za druhé pak za silným odporem proti Křetínskému může stát i fakt, že narušil Xavieru Nielovi cestu za ovládnutím Le Monde. Niel byl od počátku nejmovitějším z vlastníků a doufal, že mu jeho partneři postupně své podíly odprodají. Příchodem českého miliardáře se však toto změnilo.

V zákulisí se tak spekuluje, že to mohl být právě samotný Niel, kdo navrhl, aby součástí dohody s novináři byl i bod, aby příští nákupy muselo schvalovat Pôle d’indépendance. Čistě proto, že se díky podpisu memoranda do budoucna nezmění jeho pozice.