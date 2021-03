Novinky o covidu: Pro těhotné je vir nebezpečnější. Ženy jsou náchylnější k vedlejším účinkům očkování

Londýn/Praha Vědci přinášejí nová zjištění o nemoci covid-19 a s ním spojeným očkováním. Mezi ně patří, že pokud se už objeví nějaká alergická reakce, tak je to u žen, většinou jde ale o mírné příznaky. Dalším je, že při těhotenství hrozí vážnější průběh nemoci. Také se uskutečnila se první studie o účinnosti vakcíny u onkologických pacientů – druhou injekci musí dostat včas, jinak jim hrozí zvýšené riziko.

V akademickém časopise JAMA Network byla zveřejněna studie, která zkoumala nežádoucí účinky očkovaní. Ukázalo se, že z 19 lidí, kteří prodělali alergickou reakci (tzv. anafylaktický šok) po injekci látkou od společnosti Moderna, byly jen ženy. U očkování od Pfizeru z celkových 47 případů měli podobnou reakci jen tři muži. „Nejsem překvapená,“ komentovala výsledky mikrobioložka Sabra Kleinová pro americký list New York Times. „Rozdíl mezi pohlavími je v souladu s minulými výsledky u jiných vakcín,“ dodala vědkyně.

Výzkumníci zdůrazňují, že nežádoucí účinky se objevují ve výjimečných případech, mají většinou mírnou podobu a jsou krátkodobé. V tomto případě šlo o záchyt ze 7,5 milionů, respektive 10 milionů podaných dávek, a tak pravděpodobnost, že obtíže potkají očkovaného se blíží k nule.

Intenzivní reakce těla podle Kleinové značí, že vakcína funguje. „Ukazuje to (vedlejší účinky), že tělo pracuje na silné imunitní reakci a výsledkem je, že budete chráněni,“ vysvětlila mikrobioložka. Častější alergické reakce u žen mohou být podle vědců způsobeny rozdílnou hormonální soustavou a dalšími genetickými odlišnostmi.

Další studie publikovaná ve vědeckém časopise British Medical Journal navazovala na předešlé výzkumy zabývající se vlivem onemocnění covid-19 na těhotné ženy. Vědci analyzovali 192 předchozích sledování, které zahrnovala přes 64 000 případů, na základě nich porovnávali příznaky choroby. Odborníci dospěli k závěru, že těhotné ženy zažívají výrazně častěji vážný průběh nemoci. Riziko se zvyšuje s dalšími zdravotními komplikacemi jako je cukrovka, obezita či vysoký krevní tlak. Výsledky jsou podle expertů předčasné a vyžadují podrobnější zkoumání.



Spoluautor studie John Allotey vyzývá těhotné ženy ke zvýšené opatrnosti. „Měly by vědět o zvýšeném riziku,“ napsal epidemiolog pro server The Conversation. „(Těhotné ženy) by měly být podporovány v tom, aby dodržovaly správná hygienická opatření za účelem snížení rizika nákazy,“ dodává Allotey.

Studie Královské univerzity v Londýně ve spolupráci s Institutem Francise Cricka zkoumala tvorbu protilátek po očkovaní proti koronaviru u pacientů, kteří se léčí s rakovinou. Po třech nedělích od první dávky disponuje protilátkami 97 procent běžných lidí. Z těch, kteří trpí leukémii, je to pouze 13 procent, u ostatních druhů nádorového onemocnění 39 procent. Pokud onkologičtí pacienti dostali po třech týdnech druhou dávku, 95 procent z nich si vytvořilo dostatečnou imunitu.



Vědci proto upozorňují britskou vládu, že aplikovaný časový rozptyl 12 týdnů mezi dávkami může být pro skupinu obyvatel s nádorovým onemocněním nebezpečný.

„Na základě našich zjištění doporučujeme urgentní přehodnocení očkovacích strategií u vysoce rizikových skupin,“ uvedla spoluautorka studie doktorka Sheeba Irshadová pro britský list The Guardian. Dodala, že zkoumaný vzorek byl omezený, zároveň jde dle jejích slov o první studii, která prověřuje účinnost očkování u onkologických pacientů.